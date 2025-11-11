楽天からドラフト２位指名された早大の伊藤樹投手が１１日、東京・新宿区の同校で指名あいさつを受けた。小宮山悟監督とともに、楽天の愛敬尚史スカウト部長と沖原佳典担当スカウトを出迎えると、笑顔で握手。「目指してきたプロ野球選手というスタートラインに立てたと実感が湧きつつある」と話した。

秋田・大仙市出身で小６時は楽天ジュニアでプレー。かつて着ていたユニホームに再び袖を通す。「地元の球団になるので、たくさんの方々に見てもらえるように頑張る」と意気込みを話すと、秋田での試合開催があることに「地元から出て、ここまでいろんな環境で過ごさせてもらって成長してきた。その姿を地元の方々に見てもらいたいし、そこで投げていい結果を残したい」と凱旋登板に意欲をみせた。

伊藤は仙台育英時、１年夏と３年春の２度甲子園に出場。早大では３年春からリーグ戦３連覇に貢献した。通算２１勝を挙げ、４年春の明大戦で無安打無得点試合を達成。３、４年時には大学日本代表に選ばれた。１年目の目標について「プロで活躍するためにこの４年間を選んだ。新人王だったり２桁勝利だったり、高い目標かもしれないけど目指していきたい」と力強く話した。