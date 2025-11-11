【FIFA U-17ワールドカップ カタール2025】U-17ポルトガル代表 1−2 U-17日本代表（日本時間11月9日／アスパイア・ゾーン-ピッチ5）

【映像】バックステップ→海老反りセーブ

U-17日本代表の村松秀司（ロサンゼルスFC）が、ゴール右上隅へのシュートをワンハンドセーブ。守護神が見せたビッグセーブが話題となっている。

U-17日本代表は11月9日、U-17ワールドカップのグループB第3戦で欧州王者のU-17ポルトガル代表と対戦。2-1で競り勝ち、グループ首位で決勝トーナメント進出を決めた。

前半に2点を先行した日本だが、72分にMF長南開史が報復行為で退場して数的不利になって以降は苦しい展開となり80分に失点。そのまま耐え忍ぶ時間帯が続いた。

しかし、日本の守護神がビッグセーブを連発。とりわけ圧巻だったのが、87分のワンシーンだ。ポルトガルが左サイドから攻め込み、ペナルティーエリア手前でボールを受けたFWアニシオ・カブラルがカットインから右足をシャープに振り抜く。ボールは曲がって落ちる軌道でファーに飛んでいき、ゴール右上隅を捉えた。

日本にとっては絶体絶命のピンチだったが、日本のGK村松は冷静だった。細かなバックステップから海老反りジャンプのように跳び、上げた右手の指先で掻き出したのだ。

解説の名良橋晃氏（元日本代表DF）は、「よく掻き出してくれた。際どいボールが入りましたけど、バックステップから。ありがとう、キャプテン」と称賛した。

「もう将来のA代表GK誕生したんじゃないか」の声も

このワンシーンはSNS上でも話題に。「村松神」「村松選手、安心感あるなー。ありがとう！」「村松はこれはもう手放したらあかん選手や」「村松スーパーすげーーーー」「もう将来のA代表GK誕生したんじゃないか」「ハイライトを見ると村松に2点は救われたな」「俺が見てきた育成年代のGKでもベスト」「U17GKの村松くん最初はアメリカ代表で招集されてたのに何をどうして日本代表の方来るようになったんやろ」など称賛の声で溢れている。

2008年6月8日生まれで17歳の村松は、アメリカ人の父を持ち、自身もアメリカで生まれ育って現在はロサンゼルスFCに所属。U-15代表ではアメリカのシャツを着ていたが、U-17代表からは日の丸を付けて戦っている。187cm・85kgの体躯を活かしたセーブ力に加え、リーダーシップにも優れ、今大会ではキャプテンも任されている。

なお、決勝トーナメント1回戦は日本時間11月14-15日に開催予定で、日本の対戦相手は12日に決定する。

（ABEMA de J SPORTS／FIFA U-17ワールドカップ カタール2025）

