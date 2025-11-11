１１日前引けの日経平均株価は前営業日比２１９円５２銭高の５万１１３１円２８銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は１２億５０４６万株、売買代金概算は３兆１２４８億円。値上がり銘柄数は５４０、対して値下がり銘柄数は１００７、変わらずは６５銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は朝方からリスク選好の地合いとなった。前日の米国株市場では政府機関一部閉鎖の解除が近いとの思惑からハイテク株を中心に買われ、東京市場でもこの流れを引き継いでいる。もっとも米政府機関の閉鎖解除に関して、前日の東京市場である程度織り込みが進んでおり、きょうは日経平均やＴＯＰＩＸ が買い一巡後に伸び悩む展開となっている。なお、中小型株を中心に売られる銘柄も目立ち、値下がり銘柄数が１０００を超えるなど値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



個別では売買代金トップとなったキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が大幅高に買われたほか、売買代金で同社に次ぐ２位となったソフトバンクグループ＜9984＞も上昇した。レーザーテック＜6920＞も値を上げた。ファーストリテイリング＜9983＞、リクルートホールディングス＜6098＞などが買いを集め、株価低位のユニチカ＜3103＞が値上がり率トップに買わるなど人気化し、アイスタイル＜3660＞も値を飛ばした。半面、アドバンテスト＜6857＞が利食われ、ディスコ＜6146＞も安い。ＩＨＩ＜7013＞も売りに押された。三菱ガス化学＜4182＞がストップ安となり、コーセー＜4922＞も一時値幅制限いっぱいに売り込まれた。Ｌｉｎｋ－Ｕグループ＜4446＞も続急落で下値模索が続いている。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

