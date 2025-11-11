落語家の笑福亭鶴瓶（73）が10日放送のBS12「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん〜昭和の大先輩とおかしな2人〜」（月曜後9・00）で、舞台公演での目撃談を語った。

この日は大阪市出身の俳優・橋爪功がゲスト出演。「親父に連れられて歌舞伎に行ってた。歌舞伎はようけ見てたんですよ」といい、「大阪の千日前デパートって（火災で）燃えたとこ、歌舞伎座だったんですよ、あそこ。5歳から」と回想。内容は分からなかったものの、「親父は3階の前で見てる。それで“○○屋！”って言うんです。それを隣で見てたから、うちでは謹厳実直な親父が、大声を出すからびっくりして」と振り返った。

「親父の“変体”ぶりを見て、これはついて行ったほうがおもろそうやなって、わりかし行った」と告白。そこから歌舞伎に親しみ、「東京に出てからも行きました。生まれて初めて女の子とデートしたのは歌舞伎」と明かしたが、自身が声掛けするかと聞かれると、「やりませんよ、そんなの」と橋爪。「だってここで声を掛けたらいいとか、そんなややこしい。下手な人がやったら分かる、チッて思う、他のお客さんが」と話すと、鶴瓶は「三田佳子さんが舞台に出てた時に」と切り出した。

鶴瓶は「掛け声が下手なオッサンが、“よしこ〜”」と、気の抜けた声を掛ける客を目撃。「“せっけん貸してくれ〜”って言う風呂屋（銭湯）やないねんから」とツッコんで笑わせながら、「“よしこっ！”とかやったらええのに、“よしこ〜”。何を呼んどるねん、やめてくれと。三田さんも嫌やったと思うよ」と同情。「“鶴瓶っ！”とかやったらええけど、おかしいでしょ？“よしこ〜”。だから難しいんですよ」と語っていた。