◇NBA レイカーズ121ー111ホーネッツ（2025年11月10日 スペクトラム・センター）

レイカーズの八村塁（27）が10日（日本時間11日）の敵地ホーネッツ戦に先発出場。第3Qに3連続3Pシュートを決めるなど21得点の躍動。チームもルカ・ドンチッチを中心に先発全員2桁得点を記録して勝利した。

「これまで見た中でも最高の出来だった」

試合後にJJ・レディックHCは八村を絶賛した。この試合でもスタメンに名を連ねた八村は、前半からダンクシュートを叩き込むなどチームに貢献。後半に入ると、得意のジャンプシュートが止まらなかった。第3Qに3連続3Pシュートを沈めるなど7本全てのジャンプシュートを決めて後半だけで17得点をマークした。

八村は35分36秒出場。21得点3リバウンド1アシスト1スチールを記録。シュートは12本試投で9本成功。FG成功率は75％。3Pシュートは3本全て成功した。

レディックHCは「第3Qに素晴らしい連続プレーを見せてくれた。彼はコートをすごい勢いで動き回っていた。彼の活動量は凄い。そしてチームはその勢いに乗る。そして、彼がリズムに乗って攻めのシュートをしていると、まるで毎回シュートが決まるように感じる。実際、ほぼ毎回決まっているんだ」とベタ褒めが止まらなかった。

敵地5連戦となった前回の敵地ホークス戦では、半からターンオーバーを多発して大敗。敵地5連戦は黒星発進となった。

レディックHCは「自分たちの責任として受け止めていて、それが非常に大きなことだと感じていた」と明かした。

「試合が進むにつれて、自分たちは本当に良いプレーができたと思う。守備では良いスタートを切れませんでした。でも、今夜のハドルは素晴らしかったと思う。戻るたびにリアルタイムで問題を解決し、対話を通じてその場で修正していた。それこそが本当に優れたチームの証です。多くのチームはそれができません。選手同士の連携で、今夜はうちの選手たちが素晴らしかったと思う」とチーム全体を称賛した。