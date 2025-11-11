「乗ってください！」まるで映画のセリフ！助っ人女性が車に警察官乗せ追跡…即席コンビで犯人逮捕に貢献　アメリカ

逃走犯追う警察官に「車に乗って」

アメリカ・ルイジアナ州で1日に撮影されたのは、警察による万引き犯の追跡劇の一部始終だった。

スーパーで店を出ようとする万引き犯の女に、警察官が声をかける。

警察官：

一緒に来なさい！いいね？

女はおとなしく店に戻るとみせかけて逃げ出し、万引き犯の女と警察官の追跡劇が始まった。

駐車場の車の周りを右に左にすり抜ける女に、警察官はなかなか追いつけずにいた。

すると、女は仲間が運転する車へと乗りこんでしまう。

「降りろ！止めろ！」「車を止めろ！」という警察官の制止も虚しく、みるみる車は離れていく。このままでは警察車両に戻る間もなく逃げられてしまう状況だ。

すると、思わぬ助っ人が、まるで映画のようなセリフと共に車で現れる。

助っ人女性：

乗ってください！

一部始終を見ていた女性が協力を申し出たのだ。女性と警察官の即席コンビによる追跡劇の第2ラウンドが始まった。

警察官：

いこう！すまないね。

助っ人女性：

いいのよ。

即席コンビが逃走犯を確保

警察官は女性を危険な目にあわせないよう、距離を取って追跡を行っていた。すると、警察官が渋滞にはまっていた万引き犯の車を見つける。

警察官：

前の車列にいるぞ。

助っ人女性：

さぁ、行って！いつもご苦労様です。

警察官が再び走って追いかけ始めたころ…。

別の警察官：

車から出ろ、エンジンを切れ！手を上げろ！

無線の情報を元に先回りした別の警察官たちが犯人の車を発見し、運転手を拘束。

そして、万引き犯の女は即席コンビで追跡していた警察官が確保した。

ちなみに即席コンビのもう1人、「乗ってください！」と声をかけた勇気ある女性は、警察から感謝状を贈られた。

（「イット！」 11月10日放送より）