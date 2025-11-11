「乗ってください！」まるで映画のセリフ！助っ人女性が車に警察官乗せ追跡…即席コンビで犯人逮捕に貢献 アメリカ
逃走犯追う警察官に「車に乗って」
アメリカ・ルイジアナ州で1日に撮影されたのは、警察による万引き犯の追跡劇の一部始終だった。
スーパーで店を出ようとする万引き犯の女に、警察官が声をかける。
警察官：
一緒に来なさい！いいね？
女はおとなしく店に戻るとみせかけて逃げ出し、万引き犯の女と警察官の追跡劇が始まった。
駐車場の車の周りを右に左にすり抜ける女に、警察官はなかなか追いつけずにいた。
すると、女は仲間が運転する車へと乗りこんでしまう。
「降りろ！止めろ！」「車を止めろ！」という警察官の制止も虚しく、みるみる車は離れていく。このままでは警察車両に戻る間もなく逃げられてしまう状況だ。
すると、思わぬ助っ人が、まるで映画のようなセリフと共に車で現れる。
助っ人女性：
乗ってください！
一部始終を見ていた女性が協力を申し出たのだ。女性と警察官の即席コンビによる追跡劇の第2ラウンドが始まった。
警察官：
いこう！すまないね。
助っ人女性：
いいのよ。
即席コンビが逃走犯を確保
警察官は女性を危険な目にあわせないよう、距離を取って追跡を行っていた。すると、警察官が渋滞にはまっていた万引き犯の車を見つける。
警察官：
前の車列にいるぞ。
助っ人女性：
さぁ、行って！いつもご苦労様です。
警察官が再び走って追いかけ始めたころ…。
別の警察官：
車から出ろ、エンジンを切れ！手を上げろ！
無線の情報を元に先回りした別の警察官たちが犯人の車を発見し、運転手を拘束。
そして、万引き犯の女は即席コンビで追跡していた警察官が確保した。
ちなみに即席コンビのもう1人、「乗ってください！」と声をかけた勇気ある女性は、警察から感謝状を贈られた。
（「イット！」 11月10日放送より）