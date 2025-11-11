

iPhone Air（筆者撮影）

【写真で見る】iPhone Airにはバッテリーの弱点を補う薄型バッテリーもあるが、価格が高く厚みも増してしまう

2025年9月に発売した「iPhone 17」シリーズの販売が好調なアップル。だがすべてのモデルの売れ行きがいいわけではないようだ。一般的な長方形型のスマートフォンとして世界最薄サイズの「iPhone Air」だけ人気が伸び悩んでいるという。この薄型モデルが売れていないのは先行して5月にサムスン電子が海外で発売した「Galaxy S25 Edge」も同様の動きをしている。新たなフォームファクターとして登場した薄型スマートフォンはなぜ不人気なのだろうか？

2025年は薄型スマホ誕生の年

「iPhone Air」の薄さは5.64mm、重量は165g。「Galaxy S25 Edge」は5.8mm、168gだ。どちらも最近のスマートフォンとしては薄さを極めただけではなく、重量も軽量化されている。たとえば「iPhone 17 Pro Max」のサイズはそれぞれ8.75mm、233gである。「iPhone Air」はそれと比べると厚みが約35％、重量は約30％も低減されている。スマートフォンの高性能化が進む中で、ハイエンドモデルの本体サイズは「厚くて重い」ものが増えているのだ。

薄型スマートフォンはたとえケースを本体に装着しても小さなカバンの中に無理なく入るだろう。シャツやスーツのポケットに入れても、本体が軽量なため衣類にしわが寄ってしまうことも少ない。また片手で持って長時間使っていても疲れを感じにくいだろう。他にも荷物が多いときでも邪魔になりにくいし、軽装で出かけるときもスマートフォンを持ち歩いていることを忘れてしまうことがあるくらい、存在感が気になりにくい。

一方薄型化の代償として機能はある程度絞られているが、スマートフォンにシンプルな機能を求めている人にとってはそれがむしろありがたい存在だろう。「iPhone Air」は1つの広角カメラしか搭載していないが画質は4800万画素であり、凝った撮影をしないのであれば許容できる性能だ。「Galaxy S25 Edge」は広角が2億画素、超広角が1200万画素とより性能が高く、日常的な撮影シーンを十分カバーできる。

このように薄型スマートフォンにはそのサイズからくるメリットが大きく、海外では他のメーカーからも次々と製品が投入されている。日本でもスマートフォンを展開するZTEのnubiaブランドからは「nubia Air」、同じく大手メーカーであるモトローラは「Edge 70」（グローバル向け）と「X70 Air」（中国向け）を発表。さらに新興国に強いテクノからは「Pova Slim」「Spark Slim」と2つの製品が登場している。



日本投入も考えられるnubia Air（筆者撮影）

さらにあのファーウェイも薄型な「Mate 70 Air」を出すなど、多くのメーカーが「Air」や「Slim」と名前を付けたモデルの投入を検討している。このように2025年は薄型スマートフォンがブームとなるはずだったのだ。ユーザーのスマートフォンの選択肢が「ハイエンド」「ベーシック」「エントリー」のように機能で区分されるのではなく、薄型スマートフォンの登場により「薄さと軽さ」という新たな価値が提供されるはずだった。

事前人気を大きく下回る需要

サムスン電子が「Galaxy S25 Edge」を発表したのは2025年1月、アメリカ・サンノゼで開催されたフラッグシップモデル「Galaxy S25」シリーズの発表会であった。とはいえ「Galaxy S25 Edge」の詳細な性能は公表されず、実機に触れることのできない状態で展示だけが行われた。それでも世界中から集まったジャーナリストたちは発表会での目玉製品である高性能カメラ搭載のハイエンドモデル「Galaxy S25 Ultra」よりも、この薄型モデルである「Galaxy S25 Edge」の外観写真を先を争って撮影していた。

ところが蓋を開けて見るとアップルとサムスン電子の薄型モデルは発売後の販売数が伸び悩んでいる。海外取材を続けている筆者は各国のサムスン電子の店舗を訪問したが、来客の多くが注目するのは折りたたみ型のスマートフォンや手ごろな価格で買えるコスパモデルだ。店舗によっては「Galaxy S25 Edge」の薄型を誇示する展示台を置いて製品のアピールを行っているが、来客の反応は鈍い。



スペインの家電量販店に展示されるGalaxy S25 Edge（筆者撮影）

「iPhone 17」シリーズ発表会直後に実機を触ったメディア関係者の多くが「iPhone Air」を賞賛し、海外メディアの中には「今回の主役」「デザインのイノベーション」「今年最大の話題の製品」とポジティブな反応を示すところも多かった。特に今年は小型・軽量モデルの「iPhone SE」が廃止され、大画面・基本機能の「iPhone 16e」に置き換えられたこともあり、サイズ感はともかく軽量なiPhoneを求める人にとって「iPhone Air」は救世主になるとも思われたのだ。

だが日本の家電量販店では「iPhone 17」シリーズ発売直後、一部の店舗では「iPhone Air」のみ在庫がある状況となり、例年通りであれば全モデルが即完売や長い予約待ちとなるのとは対照的な展開となった。

そして筆者の住む香港でもこれは同じ状況だった。香港では新型iPhone発売直後に一般市民による転売が当たり前のように行われている。その転売されたiPhoneは日本やロシアなど世界中に輸出されているのだ。しかし転売品を取り扱うスマートフォンの買い取り店では「iPone Air」の取り扱いを行わないところが多数だった。需要の読みのプロである転売業者は「iPhone Airは売れない」と判断したのだ。

それでもSNSを見ると「iPhone Air」の購入者は少なくはなく、一定の需要があることは明らかだ。また「iPhone Airを買って満足」という声も多く聞かれており、その製品コンセプトに価値を感じるユーザーは確実に存在する。それでもなぜ「iPhone Air」は他の「iPhone 17」シリーズほど売れていないのだろうか？

ユーザーニーズとのミスマッチ

「iPhone Air」は他のスマートフォンにはない薄さに加え、シンプル化を徹底し余計なものをそぎ落とした製品とも言える。そのコンセプトはミニマリストやシンプルライフを志向するユーザーにとって大きな魅力になりうるだろう。筆者自身、発表を目の当たりにしたとき、「もし無印良品がスマートフォンを作ったなら、きっとこのような形になるのではないか」と感じた。実は筆者もセカンドスマートフォンとして「iPhone Air」の購入を検討しているほどだ。

だがiPhoneを求めるユーザーのすべてがそのようなコンセプトを求めているわけではない。たとえば「iPhone SE」ユーザーはそのサイズに加えて価格が比較的安価なことに魅力を感じていただろう。一方で従来のiPhoneを使っていた層にとって、たしかに「iPhone Air」の薄型コンセプトは魅力だろうが、機能を考えると割高感を覚えてしまうのではないだろうか。

「iPhone Air」の日本での価格は15万9800円から。一方「iPhone 17」は12万9800円から購入できる。「iPhone 17」のほうがメモリ容量や画面サイズは劣るものの、3万円安いにもかかわらずデュアルカメラとより大型のバッテリーを搭載している。また「iPhone Air」がスリムだからと言っても、結局多くの人はケースを付けてしまうだろう。デザイン面も「iPhone 17」より大きくすぐれていると感じられない人も多いのではないだろうか。

さらに「iPhone Air」には決定的な弱点がある。2800mAhしかないバッテリーサイズだ。最新チップセットの省電力機能やOSの最適化により1日持つとのことではあるが、動画の長時間視聴やAIアプリの使用など、スマートフォンの使い方は以前よりヘビーになっている。少ないバッテリー容量では物足りなさを感じる人もいるだろう。

しかもアップルが販売する純正のバッテリー「iPhone Air MagSafeバッテリーパック」は本末転倒な製品だ。アップル純正ならではのデザインの良さや装着したときの一体感に好印象を受ける一方、背面に取り付けたときの本体厚みは10mmを超える。そして価格は1万5800円だ。「iPhone Air」に加えこのバッテリーを購入すると合計17万5600円となる。より高性能な「iPhone 17 Pro」の17万9800円と変わらなくなってしまう。



薄型のバッテリーは価格が高く全体の厚さも増してしまう（アップル公式写真）

「iPhone Airが自分にぴったりのスマートフォン」、そう考えるユーザーは一定数存在する。しかし多くの消費者はサイズやデザインより価格性能比、すなわちコスパを重視するだろう。そうなると「iPhone Air」は残念ながら中途半端な位置づけの製品になってしまっていると感じられる。

新興国で人気の薄型スマホ

サムスン電子の「Galaxy S25 Edge」もアメリカでの販売価格は1099ドル（約16万8000円）。同じ画面サイズで一般的なサイズであり、トリプルカメラやより大きいバッテリーを搭載する[Galaxy S25+」が999ドルだ（約15万3000円）。あえて高い価格を出して買いたくなるほど「Galaxy S25 Edge」は差別化されるデザイン・仕上げにもなっていない。「iPhone Air」同様に割高感が強く感じられるのだ。

では薄型スマートフォンは2025年に登場したばかりにもかかわらず、すぐに消え去ってしまう失敗作なのだろうか？ 実はユーザーニーズとマッチした製品であればヒット商品にもなりうるのだ。一例としてフィリピンの事情を見てみよう。

フィリピンでは現在、アップルとサムスン電子以外から3機種の薄型スマートフォンが販売されている。テクノの「Spark Slim」は5.93mm厚、5000万画素カメラ、5160mAhと一般的なスマートフォンと変わらぬ容量のバッテリーを搭載。インフィニクスの「HOT 60 Pro+」は5.95mm厚、カメラとバッテリー性能は同等だ。どちらも日本では知られていないが、東南アジアやインド、アフリカでは誰もが知っているメジャーメーカーである。

この2つのモデルは現地メディアによると「薄型だがバッテリーが持つ」「カメラは必要十分」と好評価を受けている。またSNSを見るとコスパの良さも人気になっている。この2機種は5G通信には非対応、チップセット性能も「iPhone Air」に比べたら大幅に低い。ところが価格はそれぞれ9499ペソ（約2万5000円）、8999ペソ（約2万3500円）だ。フィリピンの一般市民でも無理なく買える価格設定なのだ。



2万台で買えるインフィニックス「HOT 60 Pro+」（筆者撮影）

一方、「nubia Air」は厚さ5.9mm、チップセットはエントリークラスだが5Gに対応、カメラは同じ5000万画素のみでバッテリーは5000mAhを搭載している。価格は2万8800ペソ（約7万5000円）と前2機種より高いものの、5G対応で性能も上回っており「薄型高性能モデル」ということで注目を集めている。

薄型スマホが売れるためにはどうすればよいのか

フィリピンの状況を見ると、薄型スマートフォンは性能を落とした分だけ価格も相応に低く設定されている。薄型スマートフォンは高価格なプレミアムモデルではなく、数あるスマートフォンの中から気軽に選べる一般的な製品にすぎないのだ。逆に言えば「薄さ」だけで高い価格を消費者に納得させることは難しい。

モトローラの「X70 Air」も中国での価格は2399元（約5万2000円）から。5G対応で5000万画素カメラに4800mAhバッテリーを搭載する。10万円オーバーのアップル、サムスン電子の製品より十分安い。仮に高性能なチップセットを搭載して高価なモデルにしたら、売れ行きは鈍いものになるだろう。



薄さと軽さをアピールするモトローラ「X70 Air」（モトローラ公式写真）

とはいえアップルとサムスン電子が他メーカー同様に低価格な薄型モデルを出すことは難しい。アップルは高価格帯の製品でブランド力を維持する必要があるし、サムスンは「Galaxy A」シリーズとしてすでに多数の低価格モデルを展開している。薄型モデルをそのラインナップに加えることは難しい。

アップルにとっては「iPhone Air」が全世界でeSIMのみ対応のため、規制の厳しい中国での販売が遅れたこともマイナスに作用している。最終的に約1カ月遅れで販売が始まったが、中国の消費者も「iPhone Air」への反応は冷ややかだ。

アップルやサムスン電子が薄型モデルを出すのであれば、本体の材質やデザインをより強化した高級モデルとして、プレミアム感溢れる価格の製品として展開するべきかもしれない。20万円、あるいは30万円を超える高価格帯モデルであれば、既存の製品との差別化もできるからだ。この「プレミアムフォン」という新たなカテゴリの製品が成功すれば、既存のスマートフォンに満足しない層を取り込むこともできるだろう。

（山根 康宏 ： 携帯電話研究家・ジャーナリスト）