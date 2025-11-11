ヨロズ、上期経常は黒字浮上で上振れ着地

ヨロズ <7294> [東証Ｐ] が11月11日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は8.4億円の黒字(前年同期は19.5億円の赤字)に浮上し、従来予想の5.3億円の黒字を上回って着地。

通期計画の18億円に対する進捗率は5年平均の18.7％を上回る46.8％に達した。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益は9.5億円の黒字(前年同期は1.1億円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は5.5億円の黒字(前年同期は13.3億円の赤字)に浮上し、売上営業利益率は前年同期の1.1％→1.6％に改善した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当中間連結会計期間における業績につきましては、売上高は日本・アジアの生産台数減少などにより、当初予想を下回る結果となりました。 利益面につきましては、2025年１月に立ち上げた全社活動である「Success 25V」合理化活動の推進や金型利益の増加などにより、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する中間純利益いずれも予想を上回る結果となりました。 また、2026年３月期通期連結業績予想につきましては、主要取引先の生産動向を鑑み、売上高は当初予想を下回る見込みであります。なお、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益に変更はございません。

