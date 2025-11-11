飼い主の電話中「やけに静かだな…？」→愛犬がおとなしかった理由に「うわぁ、やられた！」「声出して笑った」
いつも元気な愛犬が静かなとき…それは何か突拍子もないことをしているときかも…。
お仕事の電話を済ませた飼い主さんが、愛犬の静かさに疑問を持ちつつ何をしているのか確認した際の写真が、Xで2.8万いいねを集めて話題になっています！
一体どんな姿で何をしていたのか…「子どもとワンコが静かな時は何かやらかしてる」「声出して笑っちゃった」などのコメントを集めたそのポストの内容をご紹介していきます。
黒柴こまち（@gabugabu_koma）さんが「仕事の電話してる時やけに静かだっと思ったら毛布破いて鼻突っ込んでた」という文章とともに投稿したのは、愛犬であり黒柴のこまちちゃんが文字どおり毛布を破き、その穴にお鼻を突っ込んでいる姿。
その驚きの光景に思わず笑ってしまいそうになるのですが、この行為が静かにおこなわれていたというのもさらに衝撃的！
こちらのポストへの反響について伺うと「沢山の方に見ていただいてビックリしました。主人も『バズってる』とかなり驚いていました」と飼い主さん。さらにポストへの印象的なコメントについては「ハロウィン前だったので『ハロウィンまだ早いよ』っとツッコミしてくれて、クスっと笑っちゃいました」と教えていただきました。一見おばけのコスプレをしているようにも見えるこまちちゃんの姿に、そう思ってしまうのも分かる気がします…！
そんなこまちちゃんの姿を見た時のお気持ちをお聞きすると「たまたま職場から連絡があり通話中で見た瞬間『うわぁ』とビックリして声が出たのと『やられた』っと思いました（笑）」との回答が。気付かぬ間のいたずらとはいえ、こうも衝撃的な姿を見ると、思わず「うわぁ！」と驚かずにはいられないですね。
そしてこまちちゃんが穴を開けた毛布、実は先代のわんちゃんの時から使用していたという思い出満載の毛布とのこと…！写真後の毛布はどうされたのか質問すると「こまちもお気に入りなので軽く縫い合わせて今だに使ってます」と教えてくださった飼い主さん。愛の復元作業でまた同じように使えて良かったなとほっこりしました♪
ちなみに穴を開けた張本人のこまちちゃん的には、飼い主さんいわく「ちょいちょい噛んで貫通を試みていたので笑顔で満足そうでした」とやりきった表情だったそう…。破れたことに悲しんでいたのかな？と少し考えていたので、大満足だったなら良かった…のかもしれません！
他にもびっくりしたこまちちゃんのいたずらはあるのかお聞きしたところ「一緒に布団で寝ているんですが、ほぼ毎日色んなことをして起こしてくれます（笑）」とのこと。
教えていただいたのは「布団から出てきた瞬間に手をガブリ」「布団から出る瞬間に目が合うと顔面パンチ」「枕元におもちゃを並べられ祭壇状態にされる…」などなど…。どれもアグレッシブな起こし方で、遭遇したときを想像すると驚いてしまいそう。個人的にはおもちゃの祭壇が気になります。
そんなアグレッシブなこまちちゃんですが、やはり性格も元気でヤンチャなのかな？と伺うと「内弁慶のヤンチャ娘です」と飼い主さん。
「家族には強気（特に主人に）、一歩外に出るとちょっぴりビビリになります」とのことらしく、ちょっと意外なご回答が。
お外に出ても「ワンちゃんには社交的ですが、こまちからグイグイ行かない（行けない？）ぐらい慎重派」とのこと。ご家族に全信頼をおいて甘えているのがうかがえて、そのギャップにキュンとしちゃいますね！
また、こまちちゃんの最近あったかわいいエピソードをお聞きすると「最近コタツを出しまして、犬生初だったのでどうなるかと思ってたら、潜って出てこないコタツムリになってます」と教えていただきました。
なるほど…と思いながら飼い主さんのＸを拝見すると、立派にコタツムリになっているこまちちゃんを発見！その姿をほほえましく感じると同時に、コタツに入ると出てこれなくなるのは人もワンコも変わらないんだなとしみじみしました…。
そんなコタツムリなこまちちゃんの面白かったエピソードもお聞きすると「主人が帰宅すると必ずこまちを抱っこしてキスしようとするのですが、ウチにきてそろそろ1年経ちますが今だに受け入れてもらえない事ですね（笑）成長するにつれ反抗期に入ったのか、主人の愛が重いのか全力で阻止するようになりました」と話してくださった飼い主さん。
年月を重ねて受け入れてもらえると思いきや、まさかの反抗期!?これも照れ隠しなのかなと想像してクスッと笑ってしまいました。
黒柴こまち（@gabugabu_koma）さんのＸでは、こまちちゃんの反抗期な姿、いたずらっ子な姿、他にも愛くるしくまったりとしている姿など、いろんな姿を見ることができます！気になる方は是非チェックしてみてください♪
