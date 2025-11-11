WOWOWにて2026年1月10日より放送・配信がスタートする中島裕翔主演の『連続ドラマW シリウスの反証』に仁村紗和、金子大地、川島鈴遥、吉村界人、近藤芳正、綾田俊樹、五頭岳夫、渡辺いっけい、益岡徹、緒形直人が出演することが決定し、あわせて特報映像が公開された。

参考：中島裕翔が弁護士役でWOWOWドラマ初主演 『シリウスの反証』2026年1月放送・配信へ

本作は、大門剛明の同名小説を原作に、25年前に岐阜県郡上八幡で起きた一家惨殺事件の犯人とされた死刑囚を救うため、難攻不落の再審請求に挑む弁護士たちの戦いを描く社会派ミステリー。映画『Winny』の松本優作が監督を務める。

WOWOWオリジナルドラマ初主演となる中島は、冤罪被害者の救済活動に取り組む団体「チーム・ゼロ」に所属する弁護士の藤嶋翔太を演じる。

新たに出演が決定した仁村が演じるのは、藤嶋とともに死刑判決の再審請求に挑む、冤罪救済支援団体「チーム・ゼロ」のリーダー・東山佐奈。藤嶋とは高校以来の親友で「チーム・ゼロ」のムードメーカーでもある弁護士・安野草介を金子が務める。そして25年前の事件で死刑を求刑し、現在は岐阜地検のトップに君臨する検事正・稗田一成を緒形が演じる。

さらに、死刑執行の権限を持つ法務大臣の鈴木良蔵役に益岡、事件の指紋鑑定に関わった主任鑑定官・廣川光昭役に渡辺、事件の犯人とされた死刑囚・宮原信夫役に五頭、そして藤嶋と出会う郡上市内の喫茶店員・棚瀬梨沙子役に川島が決定。

また、指紋鑑定官・志村寛文役で近藤、加害者家族として生きてきた宮原の息子・塚田信也役で吉村、 宮原の確定審を担当した弁護士・大坪志郎役で綾田が出演する。

あわせて公開された特報映像には、冤罪被害者救済のため、過去のトラウマと葛藤を抱えながらも、事件の真相を手繰り寄せ、司法の厚い壁を乗り越えようともがく藤嶋（中島裕翔）の姿が映し出されている。25年前、風光明媚な岐阜県郡上八幡の地で、日本三大盆踊りの一つである郡上おどりの夜に起きた一家惨殺事件の驚くべき真相とは。果たして藤嶋たちは冤罪救済のために司法の壁を乗り越えられるのか。（文＝リアルサウンド編集部）