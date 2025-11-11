これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内の沿岸各地に波浪注意報が発表されています。

上越・中越では今夜遅くまで、下越・佐渡では12日(水)明け方まで高波に注意してください。



◆11日(火)これからの天気

雲に覆われるところが多いでしょう。時おり雨が降りますので、午後も雨傘があった方がよさそうです。

降水確率は、上・中・下越では夕方にかけて50%以上の高いところが多く、湯沢町も夜は70%と高い確率となっています。



◆11日(火)の予想最高気温

最高気温は10～14℃の予想です。昨日と同じくらいか3℃ほど低く、11月下旬並みのところが多いでしょう。

昼間も厚手の上着が必要な肌寒さとなりそうです。