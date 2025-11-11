「日本や欧州勢を崩壊させた」「次元が違う」“別格”の強さで連覇達成の北朝鮮に海外メディアが衝撃「優勝、優勝、優勝、また優勝だ」【U-17女子W杯】
モロッコで開催されていたU-17女子ワールドカップの決勝で、北朝鮮はオランダに３―０で快勝。２大会連続４度目の優勝を飾った。
グループステージは、メキシコに２−０、カメルーンに２−１、オランダに５−０で３連勝。決勝トーナメントでも、モロッコを６−１、日本を５−１、ブラジルを２−１、そして再びオランダを３−０で下し、７連勝で文句なしの連覇を果たした。
この快挙を韓国メディアも報道。『スポーツ朝鮮』は「次元が違う。優勝、優勝、優勝、また優勝！日本やヨーロッパ勢まで崩壊させた。世界最強の北朝鮮女子サッカー」と見出しを打ち、次のように称えた。
「北朝鮮女子サッカーは、世界最高峰の実力を着実に示してきた。昨年のU-20ワールドカップとU-17ワールドカップという年代別大会での連覇、素晴らしい成績を収めている。国際大会への出場は少ないものの、堅いチームワークのおかげで、各大会で目覚ましい活躍を見せている」
同メディアは、「世界一を目指す日本でさえ、北朝鮮の実力に驚嘆した」と続けた。
他を圧倒するパフォーマンスに衝撃を受けたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり日本はすごい」「アジア最強だ」アフリカ王者に快勝した日本に韓国驚嘆！「日本だけがアジアで成長しているようだ」【U-17W杯】
