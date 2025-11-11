½Å¾Þ3¥ì¡¼¥¹¤«¤é³Ø¤Ö¡¢¡íÅÒ¤±¤ë¥ì¡¼¥¹¡í¤È¤Ï¡©¡¡¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç´üÂÔÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅªÃæÎ¨¤ÏÌµ»ë¡×¡Ú¤¸¤ã¤¤¤Î¿ÍÀ¸¤ÏºÇ¹â¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤À¡ÛÂè183²ó
¤¢¤é¤æ¤ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ËÀºÄÌ¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âìÅÍß¤Ë¾¡¤Á¤òÁÀ¤¦ÃË¡¦¤¸¤ã¤¤¡£ÇÏ·ô¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¶Ë°Õ¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Úº£½µ¤Î¤ªÇº¤ß¡¦Âè183²ó¡Û½Å¾Þ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÁª¤Ö¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¿½¤·¤Þ¤¹¤Î¤â¡¢»ä¤Ï²¿½½Ç¯¤â¤ª¾®¸¯¤¤À©¤Ç¡¢ºâÉÛ¤Ï¾ï¤Ë¶õ¤Ã¤Ý¾õÂÖ¡£¤È¤Ê¤ë¤È³Ú¤·¤ß¤Ï½µËö¤Î¶¥ÇÏ¤¯¤é¤¤¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÄÌ¾ï¤Ï¡¢ÆüÍË¤Î¥á¥¤¥ó¤ò1R¤º¤Ä¡£½Å¾Þ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤Á¤é¤ò¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ï½Å¾Þ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤É¤³¤ËÍ½»»¤òÅê²¼¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
º£½µ¤Ç¤¹¤ÈÅÚÍË¤Ïµþ²¦ÇÕ2ºÐ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡Ê¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿^^:¡Ë¡¢ÆüÍË¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÇÕ¤Ë¡¢¤ß¤ä¤³¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤ÈÌÜ°Ü¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£2ºÐÇÏ¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Æ¬¿ô¤¬Â¿¤¯¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤¤â³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÇÕ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬......¡£¤â¤·¤â¡¢º£½µËö¤Î½Å¾Þ¤«¤é£±¥ì¡¼¥¹¤À¤±Áª¤ó¤ÇÅÒ¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¸¤ã¤¤¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¤«¡£¤´¶µ¼ø¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡¦ÃÄÂÎ¿¦°÷¡Ë
¼ÁÌä¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤ËÅÚÍËÆü¤Ëµþ²¦ÇÕ2ºÐ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡¢ÆüÍËÆü¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕ¤È¤ß¤ä¤³¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤¬½Å¾Þ¤Ç¤·¤¿¡£ÅÚÍËÆü¤Ï¾ã³²¤Î½Å¾Þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾ã³²¤Î½Å¾Þ¤Ï¹ØÆþ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤«»Ã¤¯¾ã³²¥ì¡¼¥¹¤ÎÇÏ·ô¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Â¾¤Î½Å¾Þ3¥ì¡¼¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁ´¤Æ¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ØÆþ¤·¤¿¾å¤Ç£±¤Ä¤âÅªÃæ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
µþ²¦ÇÕ¤Ï¥¤¥¹¥é¥Ü¥Ë¡¼¥¿Ð§ÁÀ¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬2.5Ãå¡£1Ãå¤Ï1ÈÖ¿Íµ¤¥ë¥á¡¼¥ë¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Î¥Ã¥È¡£¤â¤Á¤í¤óÇÏ¤ÎÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¾å¼ê¤¤¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕ¤âÂç³°¤Ê¤¬¤é¤â1ÈÖ¿Íµ¤2Ãå¡£Æ¨¤²¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤¤ÏÇÏ¾ì¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¸«»ö¤Ç¤·¤¿¡£¤ß¤ä¤³S¤Ï¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥»¥ó¥¹¤¬9ÈÖ¿Íµ¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤È»×¤¤ËÜÌ¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤âÉÔÎÉÇÏ¾ì¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤¬¶¼°Ò¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç¾¡Íø¡£¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥»¥ó¥¹¤Ï¤¤¤Ä¤«¤ÏÉü³è¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤â¤·¤â¤³¤Î3¥ì¡¼¥¹¤Î¤¦¤Á1¤Ä¤À¤±ÇÏ·ô¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÁª¤Ö¡©¤È¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤³¤Î3¥ì¡¼¥¹¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍ½ÁÛ»þ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡¢¸«²ò¤òºÙ¤«¤¯È¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ºµþ²¦ÇÕ2ºÐS¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Î¥Ã¥È¤¬1ÇÜÂæ¤Î°µÅÝÅª1ÈÖ¿Íµ¤¡¢°È¾å¥ë¥á¡¼¥ë¤â¿Íµ¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£²á¾ê¿Íµ¤¤È¤ß¤ë¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Î¥Ã¥È¤Ï·Ú»ë¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢´ª°ã¤¤¤·¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢Ç½ÎÏ¤È¥ª¥Ã¥ºÈæ³Ó¤Ç²á¾ê¿Íµ¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Íè¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¾¡¤¿¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤¿¾å¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ë¡¼¥È¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤È¥Õ¥¯¥Á¥ã¥ó¥·¥ç¥¦¤Î¥¤¥¹¥é¥Ü¥Ë¡¼¥¿»º¶ð2Æ¬¡£¿·ÇÏÀï¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ã¤×¤ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿2ÈÖ¿Íµ¤¥·¥å¥Ú¥ë¥ê¥ó¥°¡£¤³¤¦¤¤¤¦°µÅÝÅª1ÈÖ¿Íµ¤¤Î»þ¤Î¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¤Ï·ë¹½ÈþÌ£¤·¤¤¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤¬Èô¤ó¤À»þÅÀ¤Ç¹âÇÛÅö¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Î¥Ã¥È¤¬Èô¤Ö¤«¤É¤¦¤«¤Î¥ì¡¼¥¹¡£Èô¤Ù¤Ð¤½¤³¤½¤³¤Î¾¡»»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢2.3.5ÃåÇÏ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¾ì¹ç¤ÏÌó400Ëü±ß¡¢2.4.5ÃåÇÏ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¾ì¹ç¤ÏÌó125Ëü±ß¤ÎÇÛÅö¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕ¤Ï¡¢ËÜÌ¿¤Î¥Ç¥£¥Þ¥¤¥¶¥¥Ã¥É¤ÎÇÏ·ôÆâÎ¨¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÐ¹³°Ê²¼¤ÎÇÏ¤Ï²¿¤¬Íè¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤â1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥°¥é¥¹¤Ï¥ë¥á¡¼¥ë°È¾å¡£Âç³°ÏÈ¤â¤¢¤ê²á¾ê¿Íµ¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥°¥é¥¹¤¬Èô¤ó¤Ç¡¢¥Ç¥£¥Þ¥¤¥¶¥¥Ã¥É¤¬Í½ÁÛÄÌ¤ê¤ÎÁö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Áª¤ó¤ÀÁê¼ê¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ì¤ÐÇÏ·ô¤ÏÅö¤¿¤ë¡£¹ØÆþÇÏ·ô¤ÎºÇ¹âÌÜ¤Ï1800Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤ß¤ä¤³S¡£¤³¤³¤â1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥ó¥¸¤ÏÁ´¤¯¿®ÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÇã¤¤¤¿¤¤ÇÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿ä¾©ÇÏ4Æ¬¤Ë¤âÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤Ï9ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥»¥ó¥¹¡£¶ÔÎÌ¸º¡¢µþÅÔÂØ¤ï¤ê¤âÄÉ¤¤É÷¡£´üÂÔÃÍ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤È¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢³Î¼Â¤ËÍè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ã±¾¡22ÇÜÉÕ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é20²óÁö¤Ã¤Æ1²ó¾¡¤Æ¤ì¤ÐÇÏ·ô¤Ï¾¡¤Æ¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Ç1ÈÖ¿®ÍÑ½ÐÍè¤ë¤Î¤¬¥í¡¼¥É¥¯¥í¥ó¥Ì¡£¤¿¤À¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍßÄ¥¤Ã¤Æ·ê¤È·ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÇÏ·ô¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡£ºÇ¹âÇÛÅö¤Ï3ËüÇÜ¡£100±ß¤¬300Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
º£½µ¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë³Ê¸À¡Ú¿ÍÀ¸¤ÏÁªÂò¤ÎÏ¢Â³¡£1¤Ä¤ÎÁªÂò¤¬±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë¡£Å¬Åö¤ËÁª¤Ö¤Ê¡£¡Û
¤µ¤Æ¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ì¤«£±¤ÄÁª¤Ö¤Î¤«¡£º£²ó¤À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤ß¤ä¤³S¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤¬Èô¤Ö³ÎÎ¨¤¬¹â¤½¤¦¤À¤·¡¢ËÍ¤ÎËÜÌ¿¤¬9ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¡¢¹âÇÛÅö¤Ï¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÎÉÇÏ¾ì¤Ê¤é¤ß¤ä¤³S¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔÎÉÇÏ¾ì¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ½é¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢µþ²¦ÇÕ2ºÐS¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Î¥Ã¥È¤Ï1.8ÇÜ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤ÈÈô¤Ö²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¿Íµ¤¤¬Èï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢Èô¤ó¤À»þ¤ÎÇÛÅö¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡£
¤Þ¤¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç´üÂÔÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅªÃæÎ¨¤ÏÌµ»ë¤·¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤ËÅö¤Æ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¤Þ¤¿Áª¤Ö¥ì¡¼¥¹¤âÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¸¤ã¤¤
1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£97Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥Í¥¿ºî¤ê¤òÃ´Åö¡£·ÝÇ½³¦¿ï°ì¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢²áµî¤Ë¤Ï9370Ëü±ß¤ÎÇÏ·ô¤òÅªÃæ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤â¡£¡Ø²Ô¤°¥á¥ó¥¿¥ë ¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¡Ö¥Ö¥ì¤Ê¤¤¡×¿´¤Îºî¤êÊý¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñ¤âÂ¿¿ô¡£
