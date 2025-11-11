GLAY新曲「Dead Or Alive」がアニメ『終末のワルキューレIII』OP主題歌に決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

GLAYの新曲「Dead Or Alive」（12月3日リリース）が、12月10日よりNetflixにて独占配信がスタートするアニメ『終末のワルキューレIII』のオープニング主題歌に決定。併せて、楽曲を使用したアニメ第3弾PVが公開された。

■メインコンポーザーのTAKUROが作詞・作曲を担当

メインコンポーザーのTAKUROが作詞・作曲を手掛けた「Dead Or Alive」は、ロックならではの激しい楽曲。闘士たちの熱いバトルをより引き立てる一曲となっている。

また、「Dead Or Alive」を使用した『終末のワルキューレIII』第3弾PVも公開となった。

なお、GLAYサイン入りポスターのプレゼントキャンペーンも実施される。詳しくはオフィシャルサイトをチェックしよう。

■GLAY・TAKURO コメント