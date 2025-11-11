GLAY新曲「Dead Or Alive」がアニメ『終末のワルキューレIII』OP主題歌に決定
GLAYの新曲「Dead Or Alive」（12月3日リリース）が、12月10日よりNetflixにて独占配信がスタートするアニメ『終末のワルキューレIII』のオープニング主題歌に決定。併せて、楽曲を使用したアニメ第3弾PVが公開された。
■メインコンポーザーのTAKUROが作詞・作曲を担当
メインコンポーザーのTAKUROが作詞・作曲を手掛けた「Dead Or Alive」は、ロックならではの激しい楽曲。闘士たちの熱いバトルをより引き立てる一曲となっている。
また、「Dead Or Alive」を使用した『終末のワルキューレIII』第3弾PVも公開となった。
なお、GLAYサイン入りポスターのプレゼントキャンペーンも実施される。詳しくはオフィシャルサイトをチェックしよう。
■GLAY・TAKURO コメント
1期から大きな人気を集めている作品のオープニング主題歌を担当させていただけることを、とても光栄に思っております。
「Dead Or Alive」は、『終末のワルキューレ』の壮大な物語、そして“正義では裁ききれない”それぞれのキャラクターの苦悩を念頭に置きながら制作しました。
さらに、豪快なアクションの世界観と、ロック本来の激しさを融合させた一曲になっております。
■リリース情報
2025.12.03 ON SALE
SINGLE「Dead Or Alive」
■関連リンク
シングル「Dead Or Alive」特設サイト
https://www.glay.co.jp/feature/63rdsingle_deadoralive
アニメ『終末のワルキューレIII』番組サイト
https://ragnarok-official.com/
GLAY OFFICIAL SITE
https://www.glay.co.jp/