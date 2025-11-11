　11日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比250円高の5万1220円と急伸。日経平均株価の前場現物終値5万1131.28円に対しては88.72円高。出来高は2万1834枚となっている。

　TOPIX先物期近は3326.5ポイントと前日比5ポイント高、現物終値比3.32ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51220　　　　　+250　　　 21834
日経225mini 　　　　　　 51220　　　　　+250　　　342858
TOPIX先物 　　　　　　　3326.5　　　　　　+5　　　 28627
JPX日経400先物　　　　　 30005　　　　　 +30　　　　1674
グロース指数先物　　　　　 705　　　　　　-3　　　　2010
東証REIT指数先物　　　　　1998　　　　 +13.5　　　　 113

株探ニュース