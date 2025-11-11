日経225先物：11日正午＝250円高、5万1220円
11日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比250円高の5万1220円と急伸。日経平均株価の前場現物終値5万1131.28円に対しては88.72円高。出来高は2万1834枚となっている。
TOPIX先物期近は3326.5ポイントと前日比5ポイント高、現物終値比3.32ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51220 +250 21834
日経225mini 51220 +250 342858
TOPIX先物 3326.5 +5 28627
JPX日経400先物 30005 +30 1674
グロース指数先物 705 -3 2010
東証REIT指数先物 1998 +13.5 113
株探ニュース
