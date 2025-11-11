天羽希純「すっぽんぽん通り越して…」「ポチもあります」 “袋とじ”予告に反響「ついにか...」「待ち切れない」
アイドルグループ#2i2の天羽希純が、11日までに自身のインスタグラムを更新。17日発売の『週刊プレイボーイ』で表紙を飾ることを発表した。
【前作写真集カット】SNS騒然の”すっぽんぽん”カット!? 衝撃露出の天羽希純
天羽は、透け感あふれるグラビアカットとともに、【 #週プレ 表紙】と題し、「11/17（月）発売の週刊プレイボーイの表紙をさせて頂きます」と告知。「そして袋とじも……すっぽんぽん通り越してヌードです。ポチもあります。ちゃんと袋とじです笑」と伝えた。
続けて「1/7（水）発売の写真集先行カットです！多分待ちきれなくなります。いや絶対。お楽しみに！」と期待を持たせた。
この投稿に「うまく隠してるなぁ」「表紙も袋とじも、写真集も全部楽しみ」「袋とじワクワク」「もうすでに、待ち切れないです〜」「ついにか...」などの声が寄せられている。
