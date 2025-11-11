2児の母・坂下千里子、16歳長女へ作った“朝から地獄”弁当に称賛の声「ボリューム満点のお弁当最高に美味しそう」
2児の母でタレントの坂下千里子（49）が11日、自身のインスタグラムを更新。早朝から揚げ物をした、長女（16）への手作り弁当を披露した。
【写真】「わぁ旨そうやわぁ〜」坂下千里子が作ったボリューム満点“豚かつ”弁当
坂下は「今日のお弁当仕上がっております。豚カツです！朝から揚げ物地獄です！なので、副菜は昨夜に作り置きしておきました」と、こんがり揚がっている彩り豊かな“豚かつ弁当”を紹介している。
豚かつ、ゆで卵、人参、ピーマンなど野菜もたっぷり入った弁当に、おにぎりが1個添えられ、ボリューム満点な弁当となっていた。
続けて「ママ凄い 良いね！とは言われていないので、自画自賛して2度寝してきます。おやすみなさい ヤダ〜！息子が起きてきました。ベーコン焼きます…」と忙しい母親の日常を見せている。
投稿の冒頭では「今日はポッキーの日です。そして、私の両親の結婚記念日です！おめでとうございます！まだまだ元気でいて下さい」とつづり、特別な日であることも明かした。
これに対し、渡辺満里奈が「朝から揚げ物えらいーー」と反応したほか、ファンからは「ボリューム満点のお弁当最高に美味しそうですね」「わぁ旨そうやわぁ〜弁当」「美味しそうなお弁当ですね」などの反響が集まっている。
