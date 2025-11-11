ÅÅ·â²òÇ¤¤«¤é2¤«·î¡Ä¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¸½ºß¡ÖÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡3½µ´Ö¤Î¡È»ØÆ³¡É¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡×
»¥ËÚ¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤¿´äÀ¯Âç¼ù»á¤ÏÌó3½µ´Ö¤ËÉÙ»³¤ÎÎ¶Ã«ÉÙ»³¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ç»ØÆ³
¡¡º£µ¨ÅÓÃæ¤ÇJ2ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Î´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤¿´äÀ¯Âç¼ù»á¤¬¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤Ç¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¡¢Ìó3½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹â¹»À¸¤Î»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡´äÀ¯»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÇÄ¹Ç¯¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï2009Ç¯¤«¤é11Ç¯¤Ë¤«¤±8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³ÂàÃÄ¸å¤Ë¡¢Åìµþ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÇÁª¼ê¸¢¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ2Ç¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ°úÂà¤·¤¿¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç³ØÀ¸¤Î»ØÆ³¤«¤é¡¢¸ÅÁã¤Î¼¯Åç¤ä¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥Ï¥Î¥¤FC¤Ç¤Î´ÆÆÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢º£µ¨¤«¤é»¥ËÚ¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬À®ÀÓÉÔ¿¶¤Ç8·î¤Ë²òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î´äÀ¯»á¤ÏX¤Ç¡Ö3½µ´Ö¡¢ÉÙ»³¤ÎÎ¶Ã«ÉÙ»³¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î»ØÆ³¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖµÞî±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Íè¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê3½µ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ¸ÅÌ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµ®½Å¤Ê·Ð¸³¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¡Ö¿´²¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¸µµ¤¤Ê»Ñ¤¬¸«¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¶Ã«ÉÙ»³¹â¹»¤Ï¡¢Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÎÉÙ»³¸©Í½Áª¤Ç·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤¹¤ë¤â¡¢11·î8Æü¤ËÉÙ»³Âè°ì¤È¤Î·èÀï¤ËÇÔ¤ì¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÂçÉñÂæ½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë±ÇÁü¤âÃÏ¸µ¶É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÏÉÙ»³¤ÇÆ§¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë