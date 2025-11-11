ハロウィンウィークで街が賑わいを見せた10月末。お笑い芸人「はるかぜに告ぐ」がパーソナリティを務めるラジオ番組にて、「二度見してしまうハロウィン仮装」というテーマでアイデアをリスナーから募集した。

思わず「2度見」な仮装とは？

「異様に完成度が高いミャクミャク」

「大屋根リングの柱」



万博ロスが垣間見えるアイデア。ミャクミャク好きな花妃は「ミャクミャクを見つけたら写真撮ります！」と宣言。とんずは「大屋根リングの柱」は地味ハロウィンにぴったりと褒め称えつつ、「リアルなミャクミャクはグロいて……」とツッコんだ。

はるかぜに告ぐ・とんず

「雪見だいふくのきみどりの棒」

「カボチャを全身に塗りたくる」

「ヴィヴィアンウェストウッドを着た湯婆婆」

「スマホ広告に出てくるピンチの王様」

「実家にあった俺の服」



いずれも絶妙（微妙？）な意見がずらり。どれも地味ハロウィンにぴったりな仮装で、スタジオは笑いに包まれた。

カボチャの被り物でなく「塗る」ってどういうこと!?

「神戸オードリー」



はるかぜに告ぐのふたりが「ラジオ関西まつり」で応援演説した神戸ポートタワーのキャラクター。「バランス取るの大変ちゃう？」「2.8メートルあるからな」「ポートタワーに間違われたら悲しいよな」と、“神戸オードリーあるある”にとんず・花妃は共感していた。

はるかぜに告ぐ・花妃

※ラジオ関西『Clip火曜日』より

（2025年10月28日放送回）