まさにこんなの、待ってた！！【KATE】"うるツヤ"で落ちにくい♡「新作リップモンスター」

【KATE（ケイト）】の人気シリーズ「リップモンスター」から、“うるツヤ系”リキッドタイプが登場。軽く透けるのに、ぷるんと厚みのある唇に仕上げる「クリスタルポッド」をレビューします。今回試したのは、やわらかなベージュ「CP03 幻想ラグーン」。ツヤ・うるおい・落ちにくさのバランスを、スウォッチでチェック！

KATEの人気シリーズ「リップモンスター」に、新しいリキッドタイプが仲間入り

【KATE】「リップモンスター クリスタルポッド」CP03 幻想ラグーン \1,650（税込）

2025年10月末に新登場した「リップモンスター クリスタルポッド」。これまでスティックタイプやスフレマットなど、質感のバリエーションを広げてきたリプモンですが、今回はシリーズ初の“うるおいツヤ系”リキッドタイプ。カラーは、秋にも映える、深みのある大人レッド「CP01 クリスタルの予感」、粘膜感のあるナチュラルで愛らしいピンク「CP02 ピンクファントム」、やわらかい抜け感のまろみベージュ「CP03 幻想ラグーン」の全3色。カラーの可愛さはもちろん、秋冬の乾燥シーズンでも頼もしいツヤリップとして注目を集めています。

ぷるん、透明、落ちにくい。新発想の“うるツヤ膜”リップ

「クリスタルポッド」の魅力は、なんと言っても“ぷるんと透明、なのに落ちにくい”という新しい仕上がり。油と粉体を組み合わせた独自処方により、ツヤ膜がぴたりと密着し、ぷるんとした透明感とうるおいを長時間キープします。塗った瞬間はみずみずしく軽やか。時間が経つと唇の水分を抱え込みながらジェル膜に変化し、うるおいとカラーをぎゅっと密封。厚膜なのにベタつかず、ティッシュオフしてもなお、うるみ感だけが残るのも新鮮です。ツヤ、透明感、色もち──全部ほしい人に、ぴったりな1本です。

光をまとう。やわらかベージュのとろける立体透明感

今回スウォッチしたのは、やわらかなオレンジニュアンスのベージュ「CP03 幻想ラグーン」。肌にのせると、まず感じるのは“透明感”。ひと塗りで透けるように発色し、光の膜がつるりと重なります。細くとがったチップは、輪郭どりも塗り広げもスムーズ。ムラにならず、スッと均一にのびる。質感はみずみずしいのに、ほんのり厚みが出て立体感が出ます。リキッドの軽さと、ジェルのぷるんと感のいいとこどり。グロスのベタつきが苦手な方でも、これは日常使いしたくなりそうです。

可愛いもキレイも。じゅわっと抜け感がにじむ、今っぽいムードに

実際に唇にのせると、縦じわをやわらかくぼかし、ぷるんとした膜がふっくら見せてくれます。色味は黄み肌にも透明肌にも自然になじむ、まろやかベージュ。ナチュラルだけど、それだけじゃ終わらない。可愛い・キレイ・抜け感のバランスがよく、ひと塗りで今っぽいムードに。リップモンスターの名を冠したシリーズだけあって、さすが人気の予感のあふれる絶妙なカラーです。やや厚膜になるため、軽さを出したい日は少量づけがおすすめ。色持ちもよく、みずみずしさと、時間が経っても内側にほのかな湿度とツヤが残る感じがとても心地良いです。秋冬の乾燥ケアも兼ねたい人にぴったりです。

シンプルな白ニットやダークトーンのコーデ、カジュアルなスウェットにもすっと溶け込むのに、ひとさじの色気をまとわせてくれる万能カラー。気になった方は、ぜひ手に取ってみてください。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F