第1子妊娠中・元NMB48吉田朱里、素肌大胆ドレス姿「まさか妊娠中にまた舞台に立てると思ってなかった」小嶋花梨の卒コン出演
【モデルプレス＝2025/11/11】元NMB48でモデルの吉田朱里が11月9日、自身のInstagramを更新。同日開催されたNMB48の小嶋花梨の卒業コンサートに出演した際の写真を公開した。
【写真】妊娠中の29歳元NMB、素肌大胆ドレス姿
吉田は「こじりんの卒業コンサートに出演させていただきました」と報告。小嶋への思いをつづりつつ、「まさか妊娠中にまた舞台に立てると思ってなかったので すごく良い思い出になりました」と驚きと喜びの気持ちも記している。
写真では、小嶋との2ショットや同じくコンサートに出演した元メンバーの山本彩、渋谷凪咲、上西怜、石田優美、加藤夕夏との写真、自身のソロショットを公開し、白のふわりとしたオフショルダードレス姿で美しい素肌を大胆に披露した。
この投稿に、ファンからは「ドレス似合ってる」「アカリンとさや姉尊い」「変わらず可愛い」「妊娠中にステージ立つのすごすぎる」などと反響が寄せられている。
吉田は2024年4月6日、自身のYouTubeを通じ一般男性との結婚を発表。2025年9月2日に第1子の妊娠を報告した。（modelpress編集部）
◆吉田朱里、NMB48小嶋花梨の卒業コンサート出演
◆吉田朱里の投稿に反響
