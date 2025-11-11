俳優・仲代達矢さん死去「影武者」「乱」など出演
【モデルプレス＝2025/11/11】俳優の仲代達矢さん（享年92）が亡くなったことが、11日にわかった。
【写真】「国際映画祭」での仲代達矢さんの姿
仲代さんは1932年生まれ、東京都出身。黒澤明監督の「用心棒」「影武者」「乱」を始めとし、映画や舞台に多数出演。出演映画がアカデミー賞、世界三大映画祭で受賞されるなどの実績を持つ。NHK大河ドラマ「新・平家物語」などでも名を馳せた。さらに1975年には俳優を育成する私塾「無名塾」を設立し、塾員・塾生と共に無名塾公演で全国を巡演。芸術選奨文部大臣賞、毎日芸術賞、紀伊國屋演劇賞、読売演劇大賞など、数々の賞を受賞している。（modelpress編集部）
◆仲代達矢さん、死去
