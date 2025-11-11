久住小春、ミニスカ×ロングブーツで美脚披露「美しすぎて二度見」「萌え袖たまらない」と反響
【モデルプレス＝2025/11/11】元モーニング娘。で女優の久住小春が11月7日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つロングブーツ姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】33歳元モー娘。「色っぽい」美太もも全開ミニスカ姿
久住は“萌え袖”と呼ばれる長い袖のジップアップトレーナーにミニスカートを合わせたコーディネートを披露。ロングブーツを履いた脚を組み、スラリとした美しい脚を披露している。
この投稿にファンからは「萌え袖たまらない」「美しすぎて二度見」「憧れのスタイル」「色っぽい」「可愛いのにセクシー」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
