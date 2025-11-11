MLB公式Xが投稿

米大リーグのドジャースは、ブルージェイズとのワールドシリーズを制し、2年連続の世界一に輝いた。佐々木朗希投手はポストシーズンは守護神としてチームに貢献。好きなドジャース選手を聞かれ、佐々木の名を挙げた少女に日本人ファンはメロメロになった。

MLB公式Xは日本時間11日、「この小さなファンは、ドジャースが大好き」として、ドジャースのユニホームを着た1人の少女の動画を投稿した。

15秒間の映像では「ドジャースの選手で誰が好き？」と問われると、佐々木の登場曲「バイラロ・ロッキー」が頭にあったのか、まず最初に「バイラ・ロウキ」と口にした。

その後、「オオタニ」「ムーキー・ベッツ」「カーショー」「キケ・ヘルナンデス」と続け、「終わり！」と満面の笑み。「終わりなの？“ロウキ・ササキ”だって知ってる？」と問いかけられると、「ロウキ・ササーキ」と言い直した。

あまりにもキュートな発音は、X上の日本人ファンにも大反響。「最初に言ってるのはBaila Rokiだったのね 最後には完璧なローキ・ササーキ」「かわいいなぁ 微笑ましい」「かわいいぃいいいいー！お嬢ちゃん、今後ともよろしくね！」「可愛すぎて横転して一回転した（笑）」「きゃわわ」などの声が並んでいた。



（THE ANSWER編集部）