ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。

今回は全国のゲームセンターなどに2025年10月30日より順次投入される、「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “ウルヴァリン”」を紹介します！

セガプライズ「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “ウルヴァリン”」

投入時期：2025年10月30日より順次

サイズ：全長約12×14.5cm

種類：全1種（ウルヴァリン）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

コミックの世界から飛び出してきたような躍動感の「ウルヴァリン」のフィギュアがセガプライズから登場！

倒した「センチネル」の手の上で雄たけびをあげている、臨場感あるシーンが立体化されています。

筋骨隆々とした身体を持つ「ウルヴァリン」

イエロー×ブラックのスーツも丁寧なタッチで表現されています。

「センチネル」との激闘を物語る背中にも、かっこよさがにじみ出ています。

するどく突き上げられた爪や、野性味あふれる表情など、細部まで堪能できる仕上がりです！

今にも動き出しそうな、雄たけびを上げる「ウルヴァリン」のフィギュア。

「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “ウルヴァリン”」は、全国のゲームセンターなどに、2025年10月30日より順次投入予定です。

