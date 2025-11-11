こういうの探してたッ！！【3COINS】全部屋に置きたくなる！？「新作ポプリ」がおしゃれ

お部屋のインテリアとしてだけでなく、ほんのり漂う優しい香りを楽しめるポプリ。置くだけで、ちょっとした気分転換にもなりそうです。そこで今回は【3COINS（スリーコインズ）】で手に入る、香りも見た目も楽しめる可愛いポプリを紹介します。

選べる香りは全部で5種類

スリコのポプリはSサイズとMサイズがあり、香りは全5種類あります。パープル系の植物を使用したこちらのポプリの香りは「Lilac Lavender」で、公式サイトによると「すっきりとした爽やかなフローラルの香り」なんだとか。芳香時間は約2～3時間で、室内をふんわりとした香りで彩ります。

デスクの上に飾っても可愛いSサイズ

Ｍサイズの約半分ほどのSサイズは、玄関やデスクなどのちょっとしたスペースに飾りやすい便利なサイズ感です。オレンジ・ベージュ系の色合いを使ったポプリの香りは「Vanilla）」。公式サイトによると「柔らかく上品な甘さのバニラの香り」なのだとか。

今回紹介した【3COINS】のポプリは、香りでも見た目でも楽しめるのがポイントです。ビンの中に入っているのは自然の植物を乾燥させた素材のため、自然由来のやさしい色合いにも注目したいところ。5種類すべて色と香りが異なるので、お部屋ごとにポプリの種類を変えて楽しんでみて。

