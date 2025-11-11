関西Ｊｒ．の渡邉大我（１７）が、コンサート「ジュニア Ｓｈｏｗｃａｓｅ ２０２５ 新星―ＳＨＩＮＳＥＩ―」（１２月９〜２８日、東京グローブ座）を前にワクワクしている。「僕たち関西ジュニア（の出演者）は野田開仁と２人しかいないですけど、関西らしさを出せたらいいな」と意欲十分。東京での長い滞在期間も、２人で乗り切る覚悟だ。

１２月にコンサート「ジュニア Ｓｈｏｗｃａｓｅ ２０２５ 新星―ＳＨＩＮＳＥＩ―」に出演する。

「稽古期間を含めたら１か月以上、東京。僕たち関西ジュニアは野田と２人で行くから、コミュニケーションが大事かな。東京ジュニアとの連携というか、チームワークが大事だと思うから、いっぱい仲良くなりたい。これからにもつながるやろうし。仲良くなりつつ、お互いライバルなんで、関西は２人しかいないですけど、関西らしさを出せたらいいなと思って頑張ります」

―一番アピールしたい魅力、ポイントは。

「開仁は結構、関西色が強くて、ツッコミやＭＣもできるタイプ。開仁はそういうのを怖がらずに発揮したら、めちゃくちゃ関西らしいと思いますね。あとは大人ぶらないこと。舞台上はもうパーッと。格好つけるよりは、元気に明るさを見せられたらなと思います」

―コンサートの内容は。

「内容に関しては全然聞いてないですけど、ライブじゃなくてショーみたいだとは聞いています。だから僕のイメージでは、今年初めに東京で（総勢９０人のジュニアが参加して）やっていた『ＳＨＯＷｂｉｚ』みたいな感じなのかなって勝手にイメージしています。見せるステージなのかなって。ショーだと大人っぽい曲とかが多そうなんで、頑張りたいなと思いますね。ジャズもそんなにめっちゃ得意ってわけじゃないから、ついていけるように頑張りたいです」

―自分が生かせそうなところは。

「手足はわりと長いと言われるので、ジャズっぽい動きもほんまにできるようになったら、結構きれいに見える体の形はしてるのかなって思う。それを生かして頑張りたいなと思います」

―楽しみにしていることは。

「開仁と２人で過ごすのかも分からないですけど、それが楽しみ。普通、家族以外と１か月も２か月も暮らすことはないじゃないですか。どんな感じなのかなと思って。おいしいご飯屋さんを東京中で開拓できるかもしれないし。東京ジュニアの子に聞いて、一緒に行って仲良くなりたいな」

―グローブ座はどんな劇場か。

「お客さんと全体的に近い会場。近いからこそ、自分たちのライブの熱量とかは伝わりやすいから、お客さんと近くていい会場やなって思います。『年下彼氏』の公演でも立った劇場。その時は２週間とかで、初めて一人暮らし的なことをして、だいぶホームシックにもなりましたね。ホテルは一人部屋で、他の人の部屋に遊びに行ったりしていたんですけど、長かったから寂しかったっていうのがありましたね」

―大好きな味付けのりは持っていく？

「グローブ座で前回やらせてもらった時、初めて１人でホテル生活だったんで、制限がないじゃないですか。夜中に２箱ぐらい食べちゃったんですよ。一晩で。次の日、すんごいむくんでしまったので、ちょっと気をつけたいなと思います」

―味付けのり以外のご飯のおともは何に。

「栄養をちゃんと考えて納豆とか。あとは卵かけご飯、キムチとか、ちょっと健康に良さそうな栄養が取れそうなやつにします。なんか面白さを求めて自炊とかも時々したいなと思いますね。料理男子にレベルアップして、帰ってきます」（続く）

◆渡邉 大我（わたなべ・たいが）２００８年６月１１日、大阪府生まれ。１７歳。２１年に関西Ｊｒ．として活動をスタート。趣味は散歩、スノーボード、サッカー。特技はスケートボード、ポイ（ジャグリングの技）、膝をボキボキ鳴らすこと。好きな食べ物は味付けのり。