ディズニーストアにて、お得なグッズが最大40%OFFで販売される「ブラックフライデーセール」を開催！

“ブラックスタイル”の「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のぬいぐるみが限定で登場するほか、おもちゃやアパレルなどが幅広く展開されます☆

ディズニーストア「ブラックフライデーセール」2025

開催期間：

・ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗：2025年11月21日（金）〜11月30日（日）

・ディズニー公式オンラインストア：2025年11月21日（金）10:00〜12月1日（月）9:59

ディズニーストアにて、さまざまなグッズがお得な価格で購入できる、年に一度のブラックフライデーセールを開催！

限定グッズや最新グッズを含む豊富なラインナップが、最大40%OFFのスペシャルプライスで提供されます。

2025年の目玉として、ブラックフライデーにちなんだ“ブラックスタイル“の「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」のぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンが限定で登場。

星柄のアクセントがあしらわれた黒い耳付きフードが目を引く全身“ブラック”の、この時期だけの特別なグッズです☆

ブラックフライデーセールでは、『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』やディズニーヴィランズなど、“ブラック”が似合うキャラクターグッズが、対象グッズをいずれか2点以上購入で30%OFFで購入可能。

キッズ向けのおもちゃやアパレル、お菓子、2026年のカレンダーや手帳など、バラエティ豊かなグッズが用意されます！

ミッキー ぬいぐるみ Black style

価格：3,000円(税込)

サイズ：全長 約38cm

座った時 約高さ26×幅25×奥行き20cm

モノトーンスタイルがおしゃれな「ミッキーマウス」のぬいぐるみ。

チャーミングな耳付きパーカーは、スタッズをイメージした星マークがポイントです。

リボン結びにしたロゴ入りフード紐がかわいらしさをプラスしています。

ミニー ぬいぐるみ Black style

価格：3,000円(税込)

サイズ：全長 約37cm

座った時 約高さ26×幅25×奥行き20cm

全身をブラックでまとめた「ミニーマウス」のぬいぐるみ。

耳付きパーカーには「ミニーマウス」らしいドット柄リボンがあしらわれています。

ショートパンツとエンジニアブーツを合わせてコーディネートも完璧です☆

ミッキー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン Black style

価格：1,800円(税込)

サイズ：全長 約29cm

キャラクター 約高さ21×幅14×奥行き8cm

黒色のキーリングとナスカンでスタイリッシュに仕上げられた「ミニーマウス」のぬいぐるみキーホルダー。

フーディーの袖にプリントされたスターマークも印象的です。

バッグやリュックに付けて「ミッキーマウス」と一緒にお出かけが楽しめます。

ミニー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン Black style

価格：1,800円(税込)

サイズ：全長 約27.5cm

キャラクター 約高さ20×幅13×奥行き8cm

「ミニーマウス」のぬいぐるみキーチェーンの袖部分には、大きなリボンをレイアウト。

カールした長いまつげも「ミニーマウス」ならでは。

単体ではもちろん、「ミッキーマウス」とお揃いで付けてもかわいい、ブラックフライデー限定グッズです。

ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス ブルゾン MA-1 TIM BURTON’S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS

価格：通常18,000円(税込)→12,600円(税込) ※対象商品2点以上購入で30％OFF

サイズ：フリーサイズ

『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の刺しゅうデザインが施されたブルゾン。

背面に「ジャック・スケリントン」を中心に「ゼロ」や「サリー」「黒猫」「町長」「ウギー・ブギー」やその子分の「ロック」「ショック」「バレル」の3人組、「フィンケルスタイン博士」「ヴァンパイア・テディ」などのハロウィン・タウンの住人から、サンタクロースまでデザインされています。

裏地に「ジャック・スケリントン」をイメージしたストライプ柄を採用した、物語の世界観がギュッと詰まった1着です。

ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス 時計 TIM BURTON’S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS

価格：通常16,000円(税込)→11,200円(税込) ※対象商品2点以上購入で30％OFF

本体サイズ：約高さ33×幅24×奥行き6cm

『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の個性豊かなキャラクターが集合した掛け時計(ウォールクロック)。

「ジャック・スケリントン」「キラーダック」「ヴァンパイア・テディ」「ロック」「ショック」「バレル」「スネーク」が不気味な家を取り囲みます。

インデックスとして英語の月名が使われているのもポイントです。

スティッチ＆スクランプ レジャーシート ポーチ入り ノスタルジア

価格：2,000円(税込)→1,200円(税込) ※40％OFF

サイズ：レジャーシート 約縦90×横60cm

ポーチ 約縦20×横15×厚み1.5cm

「スティッチ」と「スクランプ」デザインのポーチ入りレジャーシート。

星空を見上げる「スティッチ」を描いたノスタルジックなデザインが使用されています。

大きさは大人がひとりで使うのにおすすめのサイズ感で、かさばらず、扱いやすさ抜群です。

【キッズ用】ミニー キッズ用コスメセット ラブイットコスメ

価格：2,600円(税込)→1,559円(税込) ※40％OFF

サイズ：ケース 高さ約15.5×幅17×奥行き4cm

持ち手(ケース上部から持ち手のトップ長さ) 約2cm

パール風ビーズハンドルがおしゃれなハンドバッグ型ケースに入った「ミニーマウス」のコスメセット。

ケースの中には「ミニーマウス」デザインのマニキュアと、ピンク色のリップスティックにはキラキラのラメやパールが入っています。

お花型リングとキラキラのシールも揃う、楽しいセットです。

ライトニング・マックィーン おもちゃ リモコンカー

価格：4,900円(税込)→3,920円(税込) ※40％OFF

サイズ：キャラクター 高さ約5×幅7.2×奥行き15.5cm

コントローラー 縦約12×横13.8×厚み2.5cm

真っ赤なボディが格好いい「ライトニング・マックィーン」を操作してクールな走行が楽しめるリモコンカー。

ハンドルモチーフのコントローラーで操縦するので思わず運転している気分が楽しめます。

車遊びが大好きなお子さんはもちろん、大人の方も一緒になって夢中になれるおもちゃです。

ギフトや自分へのご褒美選びにぴったりな、お得にショッピングが楽しめる特別セール。

ディズニーストアにて2025年11月21日より開催される「ブラックフライデーセール」の紹介でした☆

「くまのプーさん」と仲間たちに雪が積もって真っ白に！ディズニーストア「WHITE POOH」 「くまのプーさん」と仲間たちに雪が積もって真っ白に！ディズニーストア「WHITE POOH」 続きを見る

クリスマスシーズンを彩るデコレーショングッズやお菓子！ディズニーストア「DISNEY CHRISTMAS」 クリスマスシーズンを彩るデコレーショングッズやお菓子！ディズニーストア「DISNEY CHRISTMAS」 続きを見る

© Disney

© Disney/Pixar

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※記載内容は都合により変更、中止をする可能性があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post “黒”が似合うミッキー＆ミニーのぬいぐるみ！ディズニーストア「ブラックフライデー」2025 appeared first on Dtimes.