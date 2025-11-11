『オモウマい店』6種約14切れの肉“焼肉ランチ”1580円「妥協したら終わっちゃう」
きょう11日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜 後7：00)には、「我が人生妥協なしストニックマン」が登場する。
【オモウマ写真】「噛めば噛むほど味が出る」客も絶賛…“上腕二頭筋（ウデ）”800円
愛知・一宮市の焼肉店。平日昼の時間帯は“焼肉ランチ”を提供しており、自家製の味噌ダレで味付けした鶏モモ、国産牛のハツ（心臓）、豚バラ、国産・和牛の牛ホルモン、とんちゃん、和牛カルビといったバラエティ豊かな6種約14切れの肉を1580円で食べることができる。
単品メニューでは、“筋肉（和牛のカルビ）”（900円）や、「噛めば噛むほど味が出る」とお客さんも絶賛する“上腕二頭筋（ウデ）”（800円）、自家製の味噌ダレを合わせたホルモン“とんちゃん 1人前”（190円）などが人気。このほかサイドメニューも充実しており、“特大ライス”（290円）は、契約農家から直送された山形県のブランド米「つや姫」を使用。鶏がらスープと辛口みそ、卵が決め手の“テグタンスープ”（590円）や、牛テールを3度湯煎してアクを抜いたあと、圧力鍋で煮る“テールスープ”（1000円〜）などもある。
仕込みの間に10キロのランニングを毎日続けるアスリート顔負けの店主は、網の代わりに石板を使った焼き台をはじめ、肉や米、アルコール類やデザートなど、各メニューの魅力を熱くお客さんに語るのが恒例。「裏切り行為のない仕込みと単価と衛生面、全部そろえた上でやってるから」と、店への自信とこだわりが説明にも表れている。そんな「妥協したら終わっちゃう」と考える店主のポリシーは、料理以外のあらゆる場面でも発揮されているよう。
