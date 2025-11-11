『なんでも鑑定団』ジョン・F・ケネディ直筆の手紙→超絶値の鑑定額 依頼人の祖父は“宿敵”日本の海軍軍人
11日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）には、アメリカ合衆国第35代大統領ジョン・F・ケネディからの直筆サイン入り写真と手紙が登場。超絶値の鑑定結果が出る。
【番組カット】日本外交史に残るお宝！ジョン・F・ケネディの直筆手紙
依頼人の祖父は太平洋戦争中、ソロモン沖でケネディが艦長を務めた魚雷艇「PT109」を撃沈した日本海軍の駆逐艦「天霧」の艦長・花見弘平だった。なぜ宿敵ともいえる相手のもとに、ケネディ直筆の手紙があるのか…。
「昨日の敵は今日の友」。そこには、まさに映画のような壮大なエピソードが隠されていた。戦後、2人の間に結ばれた奇跡の友情の証に、衝撃の鑑定額が飛び出る。
■番組プロデューサー（テレビ東京 制作局 杠政寛）コメント
戦時中は互いの命を奪いかねなかった“宿敵”同士が、戦後に、奇跡的な『友情』で結ばれていたという事実に、スタジオ中が感動に包まれました。『昨日の敵は今日の友』という言葉の重みを、これほど体現したお宝はありません。衝撃の鑑定額はもちろんですが、その金額では計り知れない、2人の間にあった壮大な物語を、ぜひリアルタイムでご覧いただき、歴史の証人となっていただきたいです。
■出演者
司会：今田耕司、福澤朗、菅井友香
ゲスト：友田オレ
＜出張鑑定IN茨城県取手市＞
出張リポーター：石田たくみ(カミナリ)
出張アシスタント：吉川七瀬
鑑定士軍団：中島誠之助（古美術鑑定家）、安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）、増田孝（愛知東邦大学客員教授）
八木正自(「安土堂書店」代表取締役)、谷一尚（「林原美術館」館長）
ナレーター：銀河万丈、冨永みーな
