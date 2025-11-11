『終末のワルキューレ』第3期、12月10日配信 PV公開でノストラダムス役は堀江瞬！主題歌はGLAY
アニメシリーズ第３期『終末のワルキューレIII』が、12月10日にNetflixにて配信されることが決定した。あわせてPV・キービジュアル第２弾も解禁された。
【動画】新キャラ登場！公開された『終末のワルキューレ』第3期PV
OP主題歌はGLAYの「Dead Or Alive」に決定。作詞作曲を手掛けたのはTAKURO、ロックならではの激しい楽曲が闘士たちの熱いバトルをより引き立てる１曲となっている。
公開されたPVでは、神と人類それぞれのプライドと闘士の想いをかけた白熱の第７、８、９回戦。その裏で渦巻く思惑とは一体…運命の行方が描かれている。
追加キャストとし、世紀の予言者といわれるノストラダムス役を堀江瞬が担当。「いち視聴者として作品を観ていた時、迸るような覇気に気持ち良くなっていましたが、今アフレコ現場でその覇気を生で体感しており、震えています。ノストラダムスとして、どこまでも食えない性格で飄々とキュートに周囲を掻き回していくつもりです。予言します！3期もかなり面白い内容になると！」とコメントを寄せた。
