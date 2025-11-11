シャオミ・ジャパンは、最新スマートフォンやウェアラブル製品、スマート家電を対象とした特別セール「Xiaomi ブラックフライデー2025」を、11月21日12時から12月1日23時59分まで開催する。対象製品にはチューナーレステレビ「Xiaomi TV Pro Mini LED 55 2026」やライカ共同開発カメラを搭載したスマホ「Xiaomi 15 Ultra」などが含まれている。

「Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026シリーズ」。画像は75型

「Xiaomi 15 Ultra」(シルバークローム)

対象チャンネルは、シャオミ公式サイトと楽天市場店、Amazon、公式TikTok Shopのほか、イオンモール浦和美園、イオンモール川口、イオンレイクタウンkaze内のXiaomi Store。

期間中は、合計139種類の製品を最大51％ OFFで販売する。Xiaomi TV S Pro Mini LED 55は通常99,800円のところ20％ OFFの79,800円、Xiaomi 15 Ultra(16＋1TB)は通常199,800円のところ20％ OFFの159,840円で販売する。

そのほか、チューナーレステレビでは「Xiaomi TV A Pro 43 2026」や「Xiaomi TV A 65 2026」、スマホではライカトリプルカメラシステムを採用した「Xiaomi 15」などがセール対象。さらにタブレットや、ロボット掃除機、スマートカメラなどもセール価格で販売される。

スマートフォンのセール対象製品(一部抜粋)

テレビ・ホームシアターのセール対象製品(一部抜粋)

タブレットのセール対象製品(一部抜粋)

ウェアラブルのセール対象製品(一部抜粋)

モバイルバッテリーのセール対象製品(一部抜粋)

スマート家電のセール対象製品(一部抜粋)

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください