GLAY、最新曲「Dead Or Alive」がアニメ『終末のワルキューレIII』のOP主題歌に決定
12月3日に待望の63枚目のシングル「Dead Or Alive」をリリースするGLAY。そのリードトラックである「Dead Or Alive」が12月10日にNetflixにて独占配信開始となるアニメ『終末のワルキューレIII』のオープニング主題歌に決定した。
【比較画像】GLAYのリマスター版と従来の映像の比較
作詞作曲を手がけたメインコンポーザーのTAKUROは「『終末のワルキューレ』の壮大な物語、そして“正義では裁ききれない”それぞれのキャラクターの苦悩を念頭に置きながら制作しました」とコメント。ロックならではの激しい楽曲が、闘士たちの熱いバトルをより引き立てる1曲に仕上がっている。
GLAYのサイン入りポスターが当たるプレゼントキャンペーンや、「Dead Or Alive」を使用した第3弾プロモーションビデオも公開となっている。
■GLAY・TAKURO コメント
1期から大きな人気を集めている作品のオープニング主題歌を担当させていただけることを、とても光栄に思っております。
「Dead Or Alive」は、『終末のワルキューレ』の壮大な物語、そして“正義では裁ききれない”それぞれのキャラクターの苦悩を念頭に置きながら制作しました。
さらに、豪快なアクションの世界観と、ロック本来の激しさを融合させた一曲になっております。
