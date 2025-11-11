¡ÖÀú¤ê¤¹¤®¤À¤í¡×¡È¤ä¤ê¤¹¤®Ä©È¯¡É¤Ç¤¢¤ï¤äÂçÍðÆ®¡ª¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Ê¡×Î¾·³Ê¨Æ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁûÁ³¢ª·Ù¹ð£³Ëç¤Ç¥Õ¥¡¥óÊò¤ì
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Ü¥ë¥·¥¢MG 3¡Ý1 ¥±¥ë¥ó¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î9Æü¡¿¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥Ñ¥ë¥¯¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÝ¤ì¤¿Áê¼ê¤òÀú¤ê¤Þ¤¯¤ë¢ª¤¢¤ï¤äÂçÍðÆ®
¡¡¤³¤ì¤¾¥À¡¼¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦Àú¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÎDF¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¯¥¹¤Î²á¾ê¤ÊÄ©È¯¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤¢¤ï¤äÂçÍðÆ®¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬ËÖÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè10Àá¤Ç¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥±¥ë¥ó¤ÈÂÐÀï¡£¥é¥¤¥óÃÏÊý¤ËËÜµòÃÏ¤ò¹½¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¡É¥é¥¤¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤Ï¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÁ°¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÃæ¿´¤ËÇ®¶¸Åª¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë3¤Ä¤ÎPKÈ½Äê¤¬²¼¤µ¤ì¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤¬¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤È¤¯¤Ë°ì¿¨Â¨È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢73Ê¬¤Î¾ìÌÌ¤À¡£
¡¡61Ê¬¤ËPK¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥£¥¯¥¹¤¬¡¢¼«¿Ø¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥±¥ë¥ó¤ÎMF¥¤¥µ¥¯¡¦¥Ð¡¼¥°¥Þ¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¥Í¥½¥ó¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¡£¥í¥¹¥È¤·¤¿¥è¥Ï¥ó¥Í¥½¥ó¤ÏÄË¤¬¤ëÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥Ç¥£¥¯¥¹¤ÏÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥è¥Ï¥ó¥Í¥½¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅÜÌÄ¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ÇÀú¤ê¤Þ¤¯¤ë¡£ÌÀ¤é¤«¤ËÄ©È¯¤·¤¹¤®¤Ê¥Ç¥£¥¯¥¹¤ò¥±¥ë¥ó¤ÎDF¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥»¥Ö¥í¥ó¥»¥ó¤ÈFW¥é¥Õ¥Ê¡¼¥ë¡¦¥¢¥Ø¤¬ÆÍ¤Êü¤·¡¢´Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÎDF¥Ë¥³¡¦¥¨¥ë¥ô¥§¥Ç¥£¤â¸ò¤¨¤¿¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£Ä©È¯¤·¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥£¥¯¥¹¤ÏÆÍ¤Èô¤Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç´éÌÌ¤ò²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ë¤¢¤ï¤äÂçÍðÆ®¤Î»öÂÖ¤Ë¡¢¼ç¿³¤Ï¥Ç¥£¥¯¥¹¡¢¥»¥Ö¥í¥ó¥»¥ó¡¢¥¢¥Ø¤Î3Ì¾¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¡£·ö²ÞÎ¾À®ÇÔ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¹Ó¤ì¤¿¾ì¤Î¼ýÂ«¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÏSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤é¤ó¤¹¤®¤ëÀú¤ê¡×¡ÖÀú¤ê¤¹¤®¤À¤í¡×¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ö¶¸¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤¬3¡¼1¤Ç¾¡Íø¡£°ì»þ¤Ï³«Ëë8»î¹çÌ¤¾¡Íø¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢Á°Àá¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎÂçÎÌÆÀÅÀ¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ç°ìµ¤¤Ë¹ß³Ê·÷¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¡Ê12°Ì¡Ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜÂåÉ½FW¤ÎÄ®Ìî½¤ÅÍ¤Ï76Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë