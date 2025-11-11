岩田剛典、巨大名刺に呆然「いやぁ…でかいですね」「大きいにもほどがある」
ダンス&ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が11日、都内で行われたアンファーのメンズスキンケアブランド「DISM（ディズム）」のブランドアンバサダー就任＆新CM発表会に登壇し、就任式で巨大名刺に驚いた。
【写真】かっこよすぎでしょ⋯グレースーツで爽やかに登場した岩田剛典
岩田は、グレーのセットアップ姿で登壇。「今回は研究員ということで、きょうは白衣を着ていませんが、グレーのセットアップで」と研究者の学会発表出席のようなスタイル。「CMもそういう設定になっていますので、ぜひ楽しんでいただければと思います」笑顔であいさつした。
岩田は、「誠実さや、多くの世代から親近感をもって愛されていること、アーティスト活動や俳優業などさまざまなことに愉しく取り組む様子」が本ブランドの想いを体現しているとして起用された。
就任について岩田は「本当に光栄に思います。日頃から表舞台に立つ人間としてスキンケアには気を付けてはいますが、まさか自分を使っていただけるというのは本当にありがたいこと」と背を正し、「女性だけじゃなくて、男性もスキンケアを楽しんでいる時代だと思います。ぜひ男性陣のみなさんももっともっとかっこよくなっていただければと思います」と呼びかけた。
この日はブランドアンバサダー就任式として、アンファーの長内尚氏より巨大名刺が贈呈された。あまりの大きさに、「大きいにもほどがある」と呆然とつつ、「ありがとうございます」と苦笑いとともに受け取った岩田。司会から「ぜひ持ち歩いてください」とリクエストされると、「はい…持ち歩きます」と戸惑いをにじませながらも応じ、会場には笑いが起こった。改めて感想を聞かれると、「いやぁ…でかいですね」とつぶやいていた。
岩田が出演する新CM「ディズム 美顔器 研究篇」「ディズム 白泡洗顔 飛び出る篇」は、きょう11日からテレビとWEBで順次公開される。
