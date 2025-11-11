

「AIに詳しい」と評価されて、素直に喜んでいるだけでは危険です（写真：Graphs／PIXTA）

本当に必要とされる「AI人材」とは

「〇〇さん、AIに詳しくて本当に助かるよ」

「この仕事、AIで効率化できないか相談したいんだけど…」

社内で「AIに詳しい人」として重宝され、上司や同僚から頼りにされる。こうした状況を、素直に喜んでいるビジネスパーソンは多いだろう。

しかし、その「AIに詳しい」という評価が、キャリアを脅かす「危険な罠」だとしたらどうだろうか。

新刊『AI時代に仕事と呼べるもの：「あなただけ」の価値を生み出し続ける働き方』の著者・三浦慶介氏は、企業が本当に求めているのは単なる「ツール係」ではなく、AIでは代替できない泥臭い2つの力を持つ人材だと指摘する。

本記事では、同書から一部抜粋・再構成し、「AIに詳しい」と喜ぶ人が陥る罠の正体と、AI時代に本当に価値ある人材になるための2つの力を解説する。

「AIに詳しい」はAIで代替可能





「AIに詳しい」という評価に潜む罠とは何でしょうか。それは、AIに詳しいということ自体が、AIに代替可能な能力だということです。

試しに、ChatGPTを開いて「ChatGPTってどう使えばいいの？」と聞いてみてください。すると、AIに多少詳しい若手よりも、はるかに的確で網羅的な回答が返ってくるはずです。具体的な使い方、活用シーン、注意点まで、体系的に教えてくれ、プロンプトも書いてくれます。

つまり、AIをどんなときにどう使えばいいかというのは、もはやAIに聞けば済む時代なのです。

「AIツールの知識」は、AI自身が誰にでも提供できる情報です。さらに言えば、AIツール自体も日々進化しています。今日覚えた機能は、来月にはもっと使いやすく改善されているかもしれません。

人間が一生懸命覚えたAIの操作方法は、AIの進化によってあっという間に不要になるか、AI自身が教えてくれるようになるのです。

「AI人材が足りない」という企業は沢山あります。でも、AI人材とはいったい何でしょう？

上述のとおり、AIのことであれば、AIに聞けば済む話です。

不足しているAI人材とは、「ビジネス課題とAIを結びつける人材」なのです。

AIツールの操作に詳しい人ではなく、ビジネス上の課題を理解し、それをどうAI活用で解決するかを設計できる人材が求められているということです。

もっと簡単にいえば、AIを使って事業の成長につながるような成果を出す人材が足りていないということです。

そして、「AIに詳しい」ということと、「AIで成果を出せる」ということは、まったく別物です。

成果を出すためには、単にAIを業務に組み込むだけではなく、「なんのために使うか」という目的設定と、「この方針で進める」という決断が求められます。

本当に必要なのは「目的設定」と「決断」への関与

では、「ツール係」から脱却し、「あなただけ」の価値を磨くために必要なことは何でしょうか。その答えは、前述した「目的設定」と「決断」に関与できる力を持つことです。

目的設定とは、「誰に、なんのために、何をして、どんな成果を得るか」という方針を決めることです。

AIの活用はあくまで手段であり、目的を達成するためにAI活用があります。

例えば「社内の資料をAIで作ろう」というのは単なる手段です。重要なのは「AIで資料を作ることで、どんな成果を得るか」ということです。

AIで資料を作っても、品質が低ければ意味がありません。誰にも読まれない無駄な資料が大量生産されるといった結果にもなりかねません。

仮に「資料作成にみんなの業務時間が大幅にとられている」「資料作成ではなく、事前の調査や会議にもっと時間を使いたい」といった課題を把握していれば、「情報を集めるのは人間、情報を資料にするのはAIにやらせよう」といった目的設定ができます。

そうすれば、「意味のある情報をまとめたら、最後に資料化するところだけAIにやらせて効率化しよう」といった形で、意味のある効率化ができるでしょう。

また、決断とは「選択肢を並べたうえで、どの方針でいくか決めることに責任をもつ」ということです。

上述した例でいえば、「資料を作るのは得意なのに、AIで作るなんて嫌だ」「パワーポイントを長い時間をかけて覚えたのに、それを無下にするのか」といった反対意見も出るかもしれません。

それでも、目的を達成するために決断して進めるというのは、人間にしかできません。

このように、「目的設定」と「決断」に関われるようになることで、単なる「ツール係」から「AIで成果を出せる人材」に進化することができるのです。

「目的設定」と「決断」の力をどう磨くか

では、この2つの力はどうすれば身につくでしょうか。

ひとことで言えば、「自分で打席に立って経験し続ける」という方法しかありません。

目的設定の力を磨くには、顧客や現場の声を聞くことです。

データだけでなく、実際に人と話し、何に困っているのか、何を求めているのかを理解する。そこから「どんな成果を出せば価値があるか」を考える習慣をつけることです。

しかし、単に頭の中で考えているだけでは机上の空論に終わります。自分で考えた「目的」を、実際に提案し、実行し、失敗も成功も噛みしめることで、意味のある目的設定ができるようになります。

決断に関しても同様です。上司に言われたから、アドバイスされたとおりだから…というように、言われたことをやっているだけでは決断力は磨かれません。

自分で考えて、責任を持って決断し、失敗を受け止めながら学んでいくことで決断する力が磨かれていきます。

このように自分の責任で結果を受け止めながら試行錯誤することでしか、目的設定や決断をする力は身に付きません。理論だけで身に付くなら、誰も苦労はしないのです。

こうしてみると、非常にアナログなことを言っているように思うかもしれません。

しかしながら、その“アナログさ”“泥臭さ”こそが、AIというデジタルな存在には決して代替できない、人間ならではの価値になります。

デジタルでスマートな価値で競ったら、いずれ人間がAIに勝てることなど無くなっていくのです。

AIに詳しくなるより、人間ならではの価値で生き残る

たとえば、世界中の人にドラえもんが一台ずつ配られた世界を想像してみてください。

誰もがドラえもんに相談し、様々なひみつ道具を使いこなせるのであれば、人間はすべて平等で差がつかないという世界になるでしょうか？

実際には、賢くて人格者であり、行動力もある出木杉くんのような人が、多くの経験を積んだうえで、リーダーとして決断する役割を担っていくでしょう。

ひみつ道具に詳しいことよりも、ひみつ道具を使って世界をどう変えていくかを考えられる人のほうが、ずっと価値が高いという世界になることは明らかです。

そのような世界で価値ある人材でい続けるために、自分で目的を考え、決断をする経験を積み続けることが、結局のところ最上の生存戦略になるのです。

（三浦 慶介 ： 株式会社グロースドライバー代表取締役社長）