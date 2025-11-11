【卓球】18歳の松島輝空がキャリアハイ8位浮上 チャンピオンズVで初のトップ10入り 張本智和は日本勢トップ4位キープ
ITTF(国際卓球連盟)が11日、最新の世界ランキングを発表しました。
9日までWTTチャンピオンズ フランクフルトが開催。大会を制した松島輝空選手が5人抜きで8位に浮上しました。前週のWTTチャンピオンズ モンペリエでも準優勝。好調の18歳がキャリア初のトップ10入りとなりました。張本智和選手が日本勢トップの4位をキープしています。
上位陣では、王楚欽選手と林詩棟選手の中国トップ2は変わらず。松島選手に敗れて準優勝だったドイツのチウ ダン選手が9位に順位を上げています。
【男子シングルス】
▽トップ10
1位 王楚欽(中国)
2位 林詩棟(中国)
3位 カルデラノ(ブラジル)
4位 張本智和
5位 モーレゴード(スウェーデン)
6位 梁靖崑 (中国)
7位 F.ルブラン(フランス)
8位 松島輝空 ↑5
9位 チウ ダン(ドイツ) ↑3
10位 ドゥダ (ドイツ) ↓2
20位 戸上隼輔 ↓1
26位 宇田幸矢 ↑2
28位 篠塚大登 ↑1
37位 田中佑汰
47位 茺田一輝