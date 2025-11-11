ITTF(国際卓球連盟)が11日、最新の世界ランキングを発表しました。

9日までWTTチャンピオンズ フランクフルトが開催。大会を制した松島輝空選手が5人抜きで8位に浮上しました。前週のWTTチャンピオンズ モンペリエでも準優勝。好調の18歳がキャリア初のトップ10入りとなりました。張本智和選手が日本勢トップの4位をキープしています。

上位陣では、王楚欽選手と林詩棟選手の中国トップ2は変わらず。松島選手に敗れて準優勝だったドイツのチウ ダン選手が9位に順位を上げています。

【男子シングルス】

▽トップ10

1位 王楚欽(中国)

2位 林詩棟(中国)

3位 カルデラノ(ブラジル)

4位 張本智和

5位 モーレゴード(スウェーデン)

6位 梁靖崑 (中国)

7位 F.ルブラン(フランス)

8位 松島輝空 ↑5

9位 チウ ダン(ドイツ) ↑3

10位 ドゥダ (ドイツ) ↓2

▽TOP50までの日本人選手20位 戸上隼輔 ↓126位 宇田幸矢 ↑228位 篠塚大登 ↑137位 田中佑汰47位 茺田一輝