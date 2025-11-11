佐藤健（36）がソウル市内で開催したファンミーティングツアーが、大盛況で終わったと現地メディアが伝えた。

佐藤は8日に「TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING −ASIA TOUR in SEOUL」を開催。Netflix（ネットフリックス）人気ドラマ「グラスハート」のバンド「TENBLANK」のメンバーの代表として舞台に上がった。

韓国メディアMHNスポーツは11日「客席は熱い拍手と歓呼に包まれた。佐藤健は終始一貫してバンドと呼吸を合わせたライブで情熱的な舞台を繰り広げ、ピアノとギター演奏を自由自在に行き来しながら観客を魅了させた」とリポートした。

佐藤は「MARTIX」「Crystalline Echo」「Unbroken」など「グラスハート」オリジナルサウンドトラックの楽曲を披露。韓国語当てゲーム、ファンメッセージ紹介、フライングディスクゲームなど多彩なプログラムも行った。サインや自撮り撮影などのイベントで、熱狂に包まれたと伝えている。

イベントには、ガールズグループi−dleのメンバー、MIYEON（ミヨン）もサプライズ登場。佐藤健がMVの監督を務めMIYEONが出した「永遠前夜」と、MIYEONのソロ曲「Say My Name」をデュエットバージョンで披露した。