「命の尊さに涙が出そう」「愛情いっぱいのご家族の中でゆっくり成長して可愛がってもらってね」。そんな声が寄せられたのは、ある小さな体のわんちゃんが幸せを掴むまでのストーリー。他の兄弟よりもひと回り体の小さかったわんちゃんが、投稿者さんと出会ってからの光景は再生回数28万回を突破。その結末が人々に感動を届けています。

【動画：兄弟のうち『１匹だけ大きくならない子犬』を保護→大切に見守り育てた結果…まさかの『泣ける展開』】

他の兄妹よりもひと回り体が小さい子犬を保護

ある日、犬と猫の保護活動をするInstagramアカウント『Yoichi Saito』に、保護された子犬の様子が投稿されました。その子犬は他の兄弟よりも体がひと回り小さく、投稿主さんが動物愛護センターから保護する時に「同じ兄妹なのに、この子は体が成長しないんです」と言われたのだとか。

そんな過酷な事実も受け止め、投稿主さんはその子犬の家族になってくれる人をゆっくりと探すことを心に決めたのでした。

少しずつ成長していくコッタちゃん

投稿主さんに保護された小さな子犬は、『コッタちゃん』という素敵な名前をもらうことに。1キロもない小さな体に戸惑いながらも、投稿者さんはコッタちゃんにたくさんの愛情を注いだそう。

すると、コッタちゃんはごはんをたくさん食べ、元気に遊び、少しずつ体も大きくなっていったのだとか。

他の兄妹に比べたらわずかな変化ですが、その様子からは、コッタちゃんが毎日を懸命に生きていることを感じさせられます。

コッタちゃんのトライアルが決定！

そんなある日、投稿者さんのもとへ嬉しい知らせが舞い込んできたのだそう。なんと、コッタちゃんを家族に迎えたいという声がかかったのでした！

そうして、家族になりたいという里親さんのおうちへトライアルに向かうことになったコッタちゃん。そんなコッタちゃんに、投稿者さんは「大丈夫」と声をかけてあげたのだそう。"コッタちゃんは少し体の成長がのんびり屋さんなだけ”その言葉に、思わず胸が熱くなります。

その後、コッタちゃんのトライアルは無事に終わりを迎え、晴れて新しい家族のもとでのびのびと暮らすことに。周りと少し違うところがあっても、それも自分にしかない大切なもの…体が小さくても毎日を精一杯生きるコッタちゃんの姿が、そんなかけがえのないことを教えてくれるのでした。

こちらの投稿には、「この子を幸せな家庭に導いてくださり、ありがとうございます」「大丈夫、元気に育つよ！幸せになってね」「コッタちゃんのペースでたくさん甘えてスクスク育ってね」と、たくさんの温かい声が寄せられることに。

Instagramアカウント『Yoichi Saito』では、コッタちゃんのように新しい家族を待つわんちゃんや猫ちゃんたちの姿や、投稿者さんの保護活動の様子が投稿されていますよ。

コッタちゃん、投稿者さん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「Yoichi Saito」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。