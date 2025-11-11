お辞儀をする大型犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で151万9000回再生を突破し、「いい子だね！」「可愛すぎる」「心が和みます」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：おばあちゃんが『焼き芋』を超大型犬にあげようとしたら…本当の孫のような『愛おしすぎるやり取り』】

焼き芋をあげるおばあちゃん

Instagramアカウント「lindt2222」の投稿主さんの家には、『リン』ちゃんという可愛いバーニーズマウンテンドッグが暮らしています。この日、おばあちゃんがリンちゃんに焼き芋をあげようとしていました。リンちゃんは、おばあちゃんの焼き芋が大好き！期待に溢れる目で、おばあちゃんを見つめていたといいます。

すると、おばあちゃんは「欲しいんですか？」とお辞儀をしたのです。それを見たリンちゃんは、なんとおばあちゃんの真似をしてお辞儀！首を下に曲げるようにして、まるで人間みたいなお辞儀を披露したのです。すごすぎる一芸に驚きが止まらない…！！

本当の孫のようなやり取り

お辞儀を返してくれたリンちゃんに、おばあちゃんも感謝の気持ちが溢れたようです。「お利口さんでした」とペコペコとお辞儀をすると、リンちゃんもまたお辞儀を返します。2人はいつまでもお辞儀のキャッチボールをしていたとか…♡

最後はもちろん、焼き芋をもらえたというリンちゃん。リンちゃんを相手に愛情たっぷりのやり取りをするおばあちゃん、もしかするとリンちゃんのことを孫のように思っているのかもしれませんね！

この投稿には「きちんと待って偉いですね」「お婆ちゃんの言う事誠実に聞いていますね」「本当にホッコリさせられます」といったコメントが寄せられています。2人の可愛らしいコミュニケーションは、見ているだけで癒されてしまいますね。

人間みたいなお辞儀に爆笑！

また別の日、飼い主さんがぼーっと寛ぐリンちゃんを発見したときのこと。リンちゃんは、ソファに腰掛けて遠くを一点見つめていたそうです。そんなリンちゃんに、「リンちゃん」と声をかけてみると…。

こちらを向いたリンちゃんは、ペコリとお辞儀。その丁寧なお辞儀の仕方に、飼い主さんは思わず「サラリーマンみたい」と笑ってしまったといいます。どんな経緯でお辞儀を習得したのかは分かりませんが、リンちゃんの賢さがよくわかるワンシーンなのでした。

Instagramアカウント「lindt2222」には、リンちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「lindt2222」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。