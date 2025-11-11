【加湿王ゴジラ【改】】 11月下旬 発売予定 価格：8,778円 対象年齢：6歳以上 【加湿王バーニングゴジラ【改】】 11月下旬 発売予定 価格：9,878円 対象年齢：6歳以上

「加湿王ゴジラ【改】」噴射イメージ

シャインは、キャラクター加湿器シリーズの新製品「加湿王ゴジラ【改】（以下、ゴジラ）」および「加湿王バーニングゴジラ【改】（以下、バーニングゴジラ）」を11月下旬に発売する。価格はゴジラが8,778円、バーニングゴジラが9,878円。国内の玩具・雑貨取扱いの販売店や販売サイト、ゴジラ・ストアのオフィシャルECサイトにて販売される。

「加湿王ゴジラ【改】」

「加湿王ゴジラ【改】」は、ゴジラがまるで放射熱線を吐いているかのようにミストを噴射する加湿器。外観はファンから多くの支持を集めている「ゴジラVSモスラ」のゴジラをディフォルメしたものとなっており、LEDによる照射でミストが青白く見え、ゴジラの吐く放射熱線が表現されている。

ミスト量もパワーアップしており、操作時には劇中の音楽や咆哮を聞くことができる。音量は調節可能なので使用シーンによっては消すこともできる。また水がなくなったらオートOFFとなる。なお本商品では、ACアダプターからUSB-Cに仕様変更されている。

パッケージには、ゴジラバンクで支持された怪獣イラストレーター・西川伸司氏描きおろしイラストが使用されている。

【加湿王ゴジラ【改】】

商品サイズ：（約）183×218×228mm（幅×高さ×奥行）

付属品：給水用軽量カップ、USB-Cケーブル（約1.0M）※USB TYPECアダプター（別売り）PD対応20W以上が必要。

消費電力：19.8W

加湿量：約30ml/h

水タンク容量：約70ml

連続加湿時間：約2時間※使用状況、環境により異なる。

加湿方法：超音波式

「加湿王バーニングゴジラ」

本商品は「ゴジラVSデストロイア」に登場する、真っ赤なボディが特徴のバーニング状態のゴジラをモチーフにしており、本体・目が発光する。

ミストにはオレンジ色のLEDを照射することでバーニングゴジラが放つ赤い熱線を再現。ミスト量もパワーアップしている。

「加湿王バーニングゴジラ」噴射イメージ

【加湿王バーニングゴジラ】

商品サイズ：（約）183×218×228mm（幅×高さ×奥行）

付属品：給水用軽量カップ、USB-Cケーブル（約1.0M）※USB TYPECアダプター（別売り）PD対応20W以上が必要。

消費電力：19.8W

加湿量：約30ml/h

水タンク容量：約70ml

連続加湿時間：約2時間※使用状況、環境により異なる。

加湿方法：超音波式

