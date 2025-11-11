3児の母・ギャル曽根「可愛いすぎる」 1歳次女のバーバリーまとった近影に反響「かなり、大きくなりましたね」
タレントのギャル曽根（39）が10日、自身のインスタグラムを更新。次女（1）が遊ぶ姿とともに、成長するわが子に心境を吐露した。
【写真】「とても可愛いです」ギャル曽根が公開した次女の最新ショット
「とにかく落ちてる磁石を拾っては貼る作業。楽しいらしい」と書き出し、色鮮やかな壁に向かう次女の後ろ姿をアップ。2つにまとめたヘアスタイルにバーバリーチェックのワンピースをまとった愛らしい次女の近影を披露している。
ギャル曽根は、遊ぶ次女の姿に「可愛いすぎる。とにかくどんどん成長する子達を忘れないように毎日生きてます」と、できることが増えていく姿に胸の内を明かし、母親のいち面をのぞかせた。
この投稿にファンからは「かなり、大きくなりましたねかわいいです」「かわいいね」「大きくなりましたね〜」「お子さんとても可愛いです」などのコメントが寄せられている。
ギャル曽根は2011年7月、テレビディレクターの名城ラリータ氏と結婚。翌12年11月に長男（13）、16年1月に長女（9）、23年11月に次女が誕生した。
