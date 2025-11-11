元TBSのフリーアナウンサー新井麻希（43）が11日、インスタグラムを更新。第2子となる女児を出産したことを報告した。

新井は「先日、第二子となる元気な女の子を無事に出産いたしました。昨日退院して、我が家の小さきものたちはそれぞれに頑張った日でした」と生まれたばかりの愛娘を抱いた写真を公開して報告。2歳の長男が妹と並んで寝そべった幸せいっぱいの写真もアップし、「長男は気付いたら赤ちゃんから子供になっていて、ものの理解も深まり始めた頃に赤ちゃんがやってきて、喜び反面、きっと戸惑いもたくさんありました」と推し量った。

愛娘のそばで寝そべる愛猫の写真もアップし「赤ちゃんはこの世界に産まれて来て、急に騒がしい家族に囲まれました。楽しいこともたくさんある予定だけど、この先行き届かなくてほっとかれて泣き喚くこともあるかもしれません」と思いをめぐらせつつ、「でも、皆んなそれぞれ大好きって伝わってるといいな そうやってすこーしずつ心も体も成長して強くなっていくといいな と、なんとなく親みたいなことを思うようになりました」としみじみ。「それぞれが楽しくて幸せなのが1番。私も私のペースで、頑張りたいと思います。本番はこれから、、、ですね！」と意気込みをつづり、ハッシュタグでは「#高齢育児に怯えてる」と本音も記した。

新井アナは14年8月、同学年の一般男性との結婚を発表。23年6月に第1子男児出産を報告した。