【HORROR美少女 ミーガン】 2026年6月 発売予定 価格：19,800円

　コトブキヤは、フィギュア「HORROR美少女 ミーガン」を2026年6月に発売する。価格は19,800円。

　本商品は映画「M3GAN」より美少女型AI人形「ミーガン」を1/7スケールフィギュア化したもの。山下しゅんや氏によるデザインで立体化され、AI人形らしい不気味な雰囲気を纏いつつBISHOUJOシリーズならではの可愛らしいアレンジが加わっている。

　堂々とした立ち姿が表現され、髪の毛も劇中のブロンドヘアーを塗装で再現されている。

　また、コトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップで予約・購入すると限定特典として「表情替えパーツ」が付いてくる。

HORROR美少女 ミーガン

2026年6月 発売予定
価格：19,800円
スケール：1/7
サイズ：全高約210mm（台座含む）

(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.