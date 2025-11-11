「M3GAN」より美少女型AI人形のミーガンがHORROR美少女シリーズで立体化
【HORROR美少女 ミーガン】 2026年6月 発売予定 価格：19,800円
2026年6月 発売予定
コトブキヤは、フィギュア「HORROR美少女 ミーガン」を2026年6月に発売する。価格は19,800円。
本商品は映画「M3GAN」より美少女型AI人形「ミーガン」を1/7スケールフィギュア化したもの。山下しゅんや氏によるデザインで立体化され、AI人形らしい不気味な雰囲気を纏いつつBISHOUJOシリーズならではの可愛らしいアレンジが加わっている。
堂々とした立ち姿が表現され、髪の毛も劇中のブロンドヘアーを塗装で再現されている。
また、コトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップで予約・購入すると限定特典として「表情替えパーツ」が付いてくる。
HORROR美少女 ミーガン
2026年6月 発売予定
価格：19,800円
スケール：1/7
サイズ：全高約210mm（台座含む）
【予約開始】HORROR美少女 ミーガン（特典付）- コトブキヤオンラインショップ (@kotobukiya_2han) November 11, 2025
『#M3GAN』より、美少女型AI人形のミーガンが登場！
AI人形らしい不気味な雰囲気と、#BISHOUJO シリーズならではの可愛らしいアレンジが両立！
コトブキヤショップ限定特典「表情替えパーツ」プレゼント！https://t.co/Bm4XZdoUk5#山下しゅんや pic.twitter.com/npJ8jfGM8o
(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.