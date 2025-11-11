子どもたちに心を開く体験をしてもらおうと、金沢市の小学校でプロの現代アートの作家による授業が開かれました。



11日、金沢市内の小学校で児童たちが学んでいたのは、自分の心の動きを描き出す現代アート。



子どもたちに、心を開く体験をしてもらおうと開かれた授業です。



プロの作家から現代アートの技法を学んだ児童たちは、早速、自分たちの心の内を表現していました。

体験した児童は：

「黄色みたいな色にどんどん変わっていって、うれしい気持ちになるって感じ。自分の気持ちを、絵で表すことが楽しいです」

「黄色は明るさが表現されて、緑色はさわやかな感じで、明るさを表現しています。形が同じでも色が違ったら感じ方が違うんだなって、絵はすてきだなって思いました」



現代アート作家・青木 恵美子 さん：

「現代アートは何を描くかというよりも、何を感じてどう自分の世界を描いていくかということが大切なので、自分の視点を持って、豊かに生活していってほしいと思います」



この日、児童たちが描いた作品は、今月22日から金沢駅前のリファーレで展示されます。