しなこ、美脚見せミニスカコーデ披露「天使かと」「着こなし可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/11/11】クリエイターのしなこが11月9日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、話題になっている。
【写真】29歳人気クリエイター「着こなし可愛い」ミニスカコーデ
しなこは「パンシェルイベントありがとうございました」とつづり、アンバサダーを務めるサンリオキャラクター・パンシェルのイベントのショットを公開。ピンク系の統一されたコーディネートで、ピンクのチェックのミニスカート姿を披露している。
この投稿にファンからは「可愛すぎて天使かと思った」「ピンクコーデ素敵」「スタイル良すぎ」「着こなし可愛い」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆しなこ、ピンクコーデでミニスカ姿公開
◆しなこのピンクミニスカコーデが話題
