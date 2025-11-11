しなこ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/11】クリエイターのしなこが11月9日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、話題になっている。

◆しなこ、ピンクコーデでミニスカ姿公開


しなこは「パンシェルイベントありがとうございました」とつづり、アンバサダーを務めるサンリオキャラクター・パンシェルのイベントのショットを公開。ピンク系の統一されたコーディネートで、ピンクのチェックのミニスカート姿を披露している。

◆しなこのピンクミニスカコーデが話題


この投稿にファンからは「可愛すぎて天使かと思った」「ピンクコーデ素敵」「スタイル良すぎ」「着こなし可愛い」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

