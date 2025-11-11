NMIXX、2025年K-POPグループ“最多1位”の快挙！新曲『Blue Valentine』が韓国チャートでロングランヒット

ガールズグループNMIXXが、2025年のK-POPグループの中でMelonデイリーチャートの“1位最多記録”を樹立した。

【写真】NMIXX・ソリュン、TWICE・サナと"最強"2SHOT

NMIXXは10月13日、1stフルアルバム『Blue Valentine』をリリースし、“六角形ガールズグループ”の実力を証明した。リリースから1週間後の20日、タイトル曲『Blue Valentine』がMelon「Top 100」で初の1位を獲得した。その後もデイリーチャートで1位をキープし、週間チャート（11月3日〜9日）でも2週連続1位を記録するというロングランヒットを続けている。

そして、9日付のデイリーチャートで通算18回目の1位を獲得し、2025年のK-POPグループとして“最多1位”という新記録を達成した。NMIXXは、初のフルアルバムでキャリアハイを更新しただけでなく、各種チャートで1位を席巻し、2025年を代表する成果を成し遂げた。

（写真＝JYPエンターテインメント）NMIXX

1stフルアルバム『Blue Valentine』は、“秋のキャロル”と呼ばれるほどの好評を得たタイトル曲『Blue Valentine』をはじめ、全12曲が高いクオリティを誇り、年末のプレイリストを華やかに彩っている。

なお、NMIXXは11月29日・30日に仁川（インチョン）インスパイアアリーナでデビュー後初となるワールドツアー「EPISODE 1: ZERO FRONTIER」の幕を開ける。チケットは追加席も含め全席完売を記録し、彼女たちの強力な存在感を改めて証明した。

（記事提供＝OSEN）

◇NMIXXとは？

2022年2月22日にTWICEやStray Kidsなどが所属するJYPエンターテインメントからデビューした韓国の6人組グループ。グループ名の「NMIXX」は、「now」「new」「next」や未知数「n」を意味する文字「N」と、「組み合わせ」や「多様性」を象徴する「MIX」を組み合わせてつけられた。もともとは7人組であったが、メンバーのジニがデビューから10カ月でグループを脱退し、6人体制となった。清純なビジュアルからは想像できないパワフルなステージパフォーマンスが特徴で、実力派グループとして高く評価されている。