自身の誕生日に亡くなった親友…「最期の瞬間から納棺、出棺まで、何ひとつ見逃したくなかった」韓国歌手が追悼

歌手IVY（アイビー）が自身の誕生日に亡くなった親友へ向け、切実な追悼の思いを綴った。

【写真】誕生日前日、母とともにこの世を去った韓国芸能人

11月11日、IVYは自身のSNSに短い映像と長文を投稿した。

彼女は親友と語らう姿やパーティーの様子など、思い出の瞬間も映像で公開した。

文章を通じてIVYは、「愛する私の友、ジアンオンニ（姉さん）。ピンクが好きで、おしゃべりが好きで、人が好きで、私よりも出歩くのが好きだった、世界でいちばんエネルギーに満ちあふれていたオンニだ。オンニが初めてがんの診断を受けて、アメリカから泣きながら電話してきた日のことが今も忘れられない。必ず治すと約束したのに…その約束を守れなかった」と、苦しい胸の内を打ち明けた。

続けて、「今年に入って突然始まった激しい痛みと抗がん剤の副作用、栄養失調で苦しんでいたオンニ…。うちに来て泊まっていったり、私と動画も撮ったり、私が作ってあげたテンジャングクと釜炊きご飯を食べたことさえ、強い鎮痛剤のせいでまったく覚えていなかったオンニ…」と回想した。

（画像＝IVY Instagram）故人（左）とIVY

IVYは「私が大変な時期を過ごしていたとき、引っ越しのときや大きな出来事があるたび、誰よりも先に駆けつけて助けてくれたオンニ。オンニは私の人生のとても大きな部分を占めている人だ。だからオンニの最期の瞬間から、納棺、出棺まで、何ひとつ見逃したくなかった。オンニが私の人生の多くの瞬間を共にしてくれたから、最後まで一緒にいたかった。人ってここまで前向きでいられるんだと、オンニを通して本当にたくさんのことを学んだ。その力でオンニは5年も闘い抜いたんじゃないか」と語った。

さらにIVYは、「オンニのたった一人の息子、ラオンは私が必ず守る。オンニが誰より大切にしていたご両親と義兄さんも、私がしっかり気にかける。だからもう心配しないで。天国ではあの壮絶な痛みから解放されて、笑顔で私たちを見守ってくれていると信じている。オンニ、私にそんなお願いをするために、私の誕生日（11月7日）に旅立ったんでしょう？全部わかってる」と、抑えきれない感情をにじませた。

最後に、「心があまりにもきれいで優しかった私のオンニ。本当に会いたい。愛してる、チェ・ジアン。さようなら、オンニ」と哀悼の言葉を綴った。

これを受けてタレントのパク・イニョンやチェ・ヒも、IVYへ向けて励ましの気持ちを伝えた。ファンたちも「その優しい気持ちがきっと届きますように」「気持ちが伝わってきて胸がいっぱいです」などの反応を示し、あたたかい励ましと追悼の声が広がっている。