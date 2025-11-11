子育てにかかるお金のことを夫婦で話し合った矢先、夫の発言に衝撃を受ける【ママリ】

子育てにはお金がかかりますね。3人兄弟のママ、安田ふくこ(@3kyoudiary)さんも子どもにかかるお金について、夫と相談をしていました。きちんと話し合いをすることができ、一安心していた矢先。夫から驚がくの事実を告げられます。頭が真っ白になったふくこさん。それでも何とか冷静さを取り戻し、夫に理由を尋ねます。家族のピンチ、どのように乗り越えるのでしょうか？エピソードをごらんください。

まさに青天の霹靂(へきれき)

夫とお金や今後の話し合いをすることができ、感慨深いと感じていた矢先。「半年以内に仕事を辞める」発言に衝撃を受けます。



今まさに、これからお金がかかるという話をしていたのに…。ふくこさんにとっては、まさに青天の霹靂(へきれき)でした。そして、夫が仕事を辞めたい理由とは？

思い出してしまった、あの言葉

「いつも大変」の言葉をきっかけに、子育てに悪戦苦闘していた日々を思い出したふくこさん。夫に大変さを訴えた結果、当時返ってきた言葉は「最低の母親だな」でした。



あのころは、お互いに余裕がなかったと振り返りつつ、今の夫と向き合おうとするふくこさん。夫の退職したいという話に対し、どのような返答をするのでしょうか？

薄々気づいていた、夫の異変

まずは夫に、仕事を辞めたい理由を聞いたふくこさん。ふくこさんが想像していた通り、仕事の疲れが原因だったようです。お酒の量が増えている状況は心配ですね。



子育ても仕事も、それぞれ大変で比べることはできません。とはいえ、立場が違うからこそ夫婦でお互いにモヤモヤしてしまうことはあるでしょう。そんなとき、夫婦がどう向き合い、寄り添えばピンチを乗り越えられるのか考えたいですね。

