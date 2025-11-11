上白石萌音、「モスチキン」クリスマス向け新CMでナレーション＆英語のCMソング
女優の上白石萌音（27歳）が、モスバーガー「モスチキン」のクリスマス向け新CMでナレーション、およびCMソングを担当。11月12日より放映を開始する。
クリスマスの温かな団らんシーンを描いた新CM。サックサクの「モスチキン」を頬張るときの「サクッ」という音が響くCMのBGMには、上白石が英語で歌う「幸せなら手をたたこう」のアレンジソングが流れている。上白石の優しい歌声に包まれた幸せなクリスマス。「今年のチキンはこれ！」など、CM内のナレーションも上白石が担当した。
モスバーガーは11月12日より、クリスマスシーズンに向けたモスチキンの「ネット特別予約注文」受け付けをスタート。モスチキンの12月20日〜12月25日分の購入予約ができ、「特別予約注文限定100円電子クーポン」がもらえる。さらに12月14日までに注文すると、早割として100円お得に購入可能だ。販売商品はモスチキンパック（5本入り）、冷凍モスチキン（5本入り）（各1,500円／税込み）。
